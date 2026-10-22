SZ-Podcast „Hey München“Hat das Clubsterben ein Ende?

Zwei neue Clubs für München – bedeutet das eine Trendwende in einer unter Druck stehenden Branche? Außerdem geht es im Podcast um einen erschütternden Fall von Gewalt in einer Kita.

In München wird oft über das Clubsterben geklagt. Da sind die aktuellen Schlagzeilen eine Seltenheit – denn es gibt bald gleich zwei neue Läden in der Stadt. Außerdem geht es in der aktuellen Folge von „Hey München“ um eine Erzieherin, die in einer Münchner Kita Kleinkinder schwer misshandelt hat.

Wie steht es um die Münchner Clubs?

Mit dem „Printhouse“ am OEZ hat eben erst ein neuer Club aufgemacht. Ein zweiter soll bald folgen: Die Macher des DNA planen mit dem „Sonder“ ein Großprojekt im Werksviertel. Ist München damit auf dem Weg, Berlin Konkurrenz zu machen? Um diese – zugegebenermaßen etwas zugespitzte – Frage geht es im Gespräch zwischen den SZ-Redakteuren Tim Brack und Linus Freymark.

Gewalt gegen Kita-Kinder

Einem Kind hat sie mehrmals in den Bauch geboxt, einem anderen den Ellbogen ausgerenkt: Vor Gericht musste sich eine 58-jährige Erzieherin wegen Gewalt gegen ihr anvertraute Kinder verantworten. Der Fall ist erschütternd, weil er auch die Frage aufwirft, warum die Frau so lange in der Einrichtung weiterarbeiten durfte. Im Podcast erfahrt ihr, wie der Prozess ausgegangen ist und welche Lücken im System es womöglich gegeben hat.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: hey-muenchen@sz.de.