Zwischen Fasching und Ostern wird in München „die fünfte Jahreszeit“ ausgerufen – die Starkbierzeit. In der aktuellen Folge von „Hey München“ erfahrt ihr, warum der Brauch auf Mönche aus dem 17. Jahrhundert zurückgeht und wo ihr abseits vom Nockherberg noch Chancen auf einen Tisch habt. Außerdem sprechen die Moderatoren Heiner Effern und Linus Freymark wenige Tage vor der Kommunalwahl über die Stadtpolitik.

Woher kommt der Starkbier-Brauch?

Kein Fleisch, keine Eier, keine Milch und nur eine richtige Mahlzeit am Tag – die Regeln für das christliche Fasten sind streng. Um diese zu umgehen und die Fastenzeit ein wenig angenehmer zu gestalten, brauten Mönche des Paulaner-Ordens im 17. Jahrhundert ein kalorienreiches Bier mit erhöhtem Alkoholgehalt – das Starkbier war geboren, das heutzutage auf den vielen Festen in München getrunken wird. Bekanntester Ort: der Nockherberg. Traditionell startet die Starkbierzeit hier mit dem Derblecken, bei dem der Politik die Leviten gelesen werden. Danach geht es bis zum 29. März süffig zu.

München vor der Wahl

Welcher der drei aussichtsreichsten Kandidaten hat die besten Karten bei der Kommunalwahl – Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD), Dominik Krause von den Grünen oder Clemens Baumgärtner von der CSU? SZ-Rathausexperte Heiner Effern hält eine Stichwahl für wahrscheinlich. Das bedeutet: Weil kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit – also mehr als 50 Prozent der Stimmen – erreicht hat, treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen zum Duell an. Dass Reiter sein Amt in einer Stichwahl verteidigen muss, gilt als relativ wahrscheinliches Szenario. Spannend wird, wer gegen ihn antritt, denn Krause und Baumgärtner liegen laut einer Umfrage nah beieinander. Außerdem wird im Podcast erklärt, wo ihr auch jetzt noch eure Briefwahlunterlagen abgeben könnt und ob es sich lohnt, kleine Parteien zu wählen.

