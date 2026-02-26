Der Influencer Philip Windsperger will jetzt nicht mehr nur in den sozialen Medien seinen Einfluss nutzen, sondern auch in der Politik. Ein anderer Influencer hat hingegen eine Anzeige bekommen – wegen einer Schneeballschlacht. Mit diesen Themen beschäftigen wir uns im Podcast.

Ein Influencer im Stadtrat?

Auf Instagram bezeichnet er sich als die „Stimme der Stadt“, seinem Account „Münchner Gesindel“ folgen inzwischen 359 000 Menschen. Philip Windsperger sieht sich als Identifikationsfigur für die Münchner und will jetzt auch ihr politischer Repräsentant werden, nach der Kommunalwahl am 8. März will er in den Stadtrat einziehen. Er kandidiert auf der Liste der CSU auf Platz 33. Bisher war der 29-Jährige nicht politisch aufgefallen, auf seinem Account postet er vor allem lustige Videos und Memes. Bei „Hey München“ sprechen wir darüber, woher Windspergers Ambitionen kommen und was er erreichen will.

Eine Anzeige für eine Schneeballschlacht

Circa 300 Menschen genießen am vergangenen Freitagnachmittag vor der Alten Pinakothek das Winterwetter und bewerfen sich mit Schneebällen. Was nach einem harmlosen Spaß klingt, hat Daniel Tonnar Leyva allerdings eine Anzeige eingebracht. Der Influencer hatte auf Instagram zu der Aktion aufgerufen, sie aber nicht vorher angemeldet. Passiert ist bei der Schneeballschlacht nichts, trotzdem sieht die Polizei darin eine Ordnungswidrigkeit. Welche Strafe droht dem Influencer jetzt? Darüber sprechen wir in der Podcast-Folge.

