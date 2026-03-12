Eine Kommunalwahl mit überraschendem Ergebnis

Nur circa sechs Prozentpunkte liegt OB Reiter nach dem ersten Wahlgang vor seinem Herausforderer Krause. Dass es zu einer Stichwahl kommen würde, war zwar vorab erwartet worden. Doch dass der Vorsprung so knapp ausfällt, kam überraschend. Vor allem die Ereignisse der vergangenen Woche dürften das Ergebnis stark beeinflusst haben: In einer Stadtratssitzung wurde bekannt, dass Reiter seit 2021 für eine nicht genehmigte Nebentätigkeit beim FC Bayern jährlich 20 000 Euro erhält. In der gleichen Sitzung verwendete Reiter das N-Wort. Für beides entschuldigte er sich später. Im Podcast beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der beiden Skandale und mit der nun anstehenden Stichwahl. Außerdem blicken wir auf die Ergebnisse der Stadtratswahl.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben den Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.