Es ist ein Jahr vergangen, doch die Bilder lassen einen so schnell nicht los: eine Stadt voller Polizei, Absperrbänder an der Seidlstraße, ein weißer Mini mit kaputten Scheiben – und ein zerquetschter Kinderwagen auf der Straße. Zwei Menschen wurden bei dem islamistischen Terroranschlag getötet, bei dem ein Mann mit seinem Auto in eine Demonstration fuhr. In der dritten Folge von „Hey München “ berichten wir über die ersten Prozesstage gegen den Attentäter Farhad N. Und wir beschäftigen uns mit extremen Zuständen in der Studentenstadt: Die Bewohner müssen dort teils mit schimmeligen Kühlschränken, Wasserschäden und Löchern in den Wänden leben.

Jahrestag des islamistischen Anschlags in München

Die ganze Stadt war in Schock, als am 13. Februar 2025 ein islamistisch motivierter Attentäter mit seinem Auto in eine Verdi-Demonstration fuhr. Er tötete eine Mutter und ihr kleines Kind, verletzte 43 Menschen schwer. Ein Jahr später läuft der Prozess gegen den Täter. Fast 40 Verhandlungstage sind angesetzt, damit Opfer und Betroffene gehört werden können. Die SZ dokumentiert den Prozess in einem Tagebuch, das regelmäßig aktualisiert wird. Im Podcast sprechen wir über die ersten Eindrücke aus dem Gerichtssaal: Welche Zeugen haben bisher ausgesagt? Was macht den Prozess so außergewöhnlich?

Schimmel im Studentenwohnheim

Der Putz bröckelt, teilweise klaffen ganze Löcher in den Wänden, an manchen Stellen zeigt sich sogar Schimmel: Auf mehr als 2000 Fotos haben Bewohner der Studentenstadt extreme Missstände dokumentiert. Wie es dazu kommen konnte, dazu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Wir besprechen in der Podcast-Folge, was die Studierenden den Verantwortlichen vorwerfen und wie diese darauf reagieren.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben den Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.