Bei der Bühnenpremiere von „Hey München“ diskutieren Heiner Effern und Linus Freymark darüber, wie der Hype um Krause und sein gutes Verhältnis zu Markus Söder zu erklären sind – und welche Parallelen es zu Zohran Mamdani gibt.

Heiner Effern (links) und Linus Freymark nahmen bei der Nacht der Autorinnen und Autoren der SZ eine Sonderfolge von „Hey München“ auf.

Es ist eine Premiere in der noch jungen Geschichte von „Hey München“: Erstmals wurde der Podcast bei der Nacht der Autorinnen und Autoren der Süddeutschen Zeitung live vor einem Publikum aufgezeichnet. Doch nicht nur die Umstände der Aufnahme mit Host Linus Freymark und dem Rathausexperten Heiner Effern waren an diesem Abend besonders, sondern auch das Thema.

In der Live-Folge von „Hey München“ drehte sich alles um das erste halbe Jahr von Dominik Krause als Münchner Oberbürgermeister. Sein Sieg gegen Dieter Reiter (SPD) war eine politische Zäsur. Erstmals sitzt nun ein Grüner auf dem Chefsessel im Münchner Rathaus. Und der neue OB ist mit einem vollmundigen Versprechen angetreten – immerhin will Krause 50 000 neue Wohnungen in München schaffen. Ob das klappt? Heiner Effern, der die politischen Geschehnisse in der bayerischen Landeshauptstadt genau verfolgt, ist da eher skeptisch.

Dominik Krause ist seit einem halben Jahr Münchens Oberbürgermeister. Dabei hat er für manche Überraschung gesorgt – erstaunlich ist unter anderem sein gutes Verhältnis zu CSU-Chef Markus Söder. Foto: Sven Hoppe/dpa

Krauses Politikstil kommt hingegen gut an. Der neue OB schafft es, die verschiedenen politischen Interessen auszutarieren, der Umgangston im Rathaus hat sich gewandelt. Außerdem interessant: Krause ist es bislang gelungen, den Hype um seine Person nicht verflachen zu lassen. Dabei, stellten die „Hey München“-Hosts fest, hilft ihm seine Kommunikation über die sozialen Netzwerke.

Überhaupt würden Politiker immer mehr versuchen, abseits von Presse, Funk und Fernsehen mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Bestes Beispiel dafür: Zohran Mamdani, dem es dadurch gelingt, den New Yorker Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl zu geben, er kümmere sich um deren Anliegen und Probleme.

Ist Dominik Krause also eine Art Münchner Mamdani? Und warum versteht er sich plötzlich so gut mit Markus Söder? Die Antwort auf diese wie alle anderen Fragen zu Krauses ersten Monaten als OB gibt es in der aktuellen Live-Sonderfolge von „Hey München“. Übrigens: Auch beim Gastrotipp gibt es in dieser besonderen Episode eine Premiere.

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Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch in den regulären Folgen von „Hey München“ die Themen der Woche. Was war los in München? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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