München muss sparen: Im kommenden Jahr soll der Haushalt um 250 Millionen Euro entlastet werden. Jetzt hat die Stadt bekannt gegeben, dass sie für ihre mehr als 800 Sozialprojekte insgesamt 41 Millionen Euro weniger zur Verfügung stellt . In der aktuellen Folge von „Hey München“ sprechen die Hosts Lisa Bögl und Tim Brack darüber, welche Einrichtungen von den Kürzungen betroffen sind und welche Auswirkungen die Träger befürchten.

Urteil wegen zu hoher Miete

Jahrelang hat sie zu viel Miete bezahlt, jetzt bekommt eine Münchnerin knapp 60 000 Euro zurück. Das Landgericht München I hat entschieden, dass ihre Vermieterin gegen die Mietpreisbremse verstößt. Im Podcast geht es darum, warum so viele Mieten in München über dem zulässigen Wert liegen und was man beachten sollte, wenn man selbst zu viel Miete zahlt.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch bei „Hey München“ die Themen der Woche. Was war los in München? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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