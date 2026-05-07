Anfang Mai 1945 lag München in Trümmern, der Zweite Weltkrieg hatte die Stadt verwüstet. In der aktuellen Podcast -Folge sprechen die Hosts Linus Freymark und Tim Brack darüber, warum die Erinnerung an die damaligen Ereignisse auch heute noch so wichtig ist. Außerdem geht es um die Pläne für eine radikale Umgestaltung der Ludwigstraße.

Münchens Rolle in der NS-Zeit

Der 8. Mai ist ein zentraler Tag in der deutschen Geschichte: Vor 81 Jahren trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft, damit war der Zweite Weltkrieg beendet. Für die Nazis hatte München zuvor eine wichtige Rolle gespielt. Viele Orte sind eng verbunden mit der Geschichte, darunter der Königsplatz und die Feldherrnhalle. Im Podcast sprechen die beiden Hosts über die Rolle der Stadt in der NS-Zeit und darüber, wie chaotisch es in München unmittelbar nach Kriegsende zuging.

Ein neuer Ort zum Verweilen

Bei Temperaturen um 27 Grad fühlte sich der Frühling am vergangenen Wochenende schon wie Sommer an. Viele Münchner zog es in den Englischen Garten oder an die Isar. Ein Ort, an dem man bei schönem Wetter in Zukunft auch verweilen könnte, ist die Ludwigstraße. Sie soll radikal umgestaltet werden, damit Fußgänger statt Autos im Vordergrund stehen. In dieser Folge sprechen die beiden Hosts darüber, wie die Straße grüner werden soll.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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