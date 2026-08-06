Immer reiner, immer günstiger – Kokain ist in München so verbreitet wie noch nie, die Münchner Staatsanwaltschaft spricht gar von einer „Kokainschwemme“. Im Podcast sprechen wir darüber, was die Taliban in Afghanistan damit zu tun haben und wie professionell Drogenhändler mittlerweile organisiert sind. Dabei geht es auch um einen besonders spektakulären Fall mit mehr als 100 Kilo Koks.

Stress auf den Radwegen

Auf der Lindwurmstraße kommt gerade einiges zusammen: Zahlreiche Baustellen verlangsamen den Verkehr, dazu kommen die vielen Busse, die wegen der Sperrung der U-Bahnlinien 3 und 6 unterwegs sind. Das sorgt für Ärger. Auch anderswo kommen sich Radler und Autofahrer in die Quere, und manchmal kriegen sich auch Radler untereinander in die Haare. Im Podcast gehen wir der Frage nach, woran das liegt und was die Politik tun könnte.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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