SZ-Podcast „Hey München“Rekorde auf dem Münchner Immobilienmarkt

Eine Wohnung für 26,5 Millionen Euro: Diese Woche geht es bei „Hey München“ um mehrere Rekorde aus der Immobilienwelt. Außerdem sprechen die beiden Hosts Tim Brack und Heiner Effern über die Großkonzerte, die diesen Sommer in der Allianz-Arena stattfinden werden.

Unfassbare Zahlen auf dem Immobilienmarkt

Für viele Menschen sind die Mietpreise in München ein leidiges Thema, manche scheinen damit allerdings weniger Probleme zu haben: Ein Käufer bezahlte im vergangenen Jahr 26,5 Millionen für eine Wohnung – ein Rekordwert. Heruntergerechnet kostet ein Quadratmeter mehr als 51 000 Euro. In der aktuellen Podcastfolge sprechen die Hosts darüber, ob diese enormen Zahlen auf eine Tendenz auf dem gesamten Markt hindeuten und welche Entwicklungen es bei Mietwohnungen gibt.

Musik statt Fußball

Trotz der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bleibt die Allianz-Arena diesen Sommer nicht leer: Weil das Olympiastadion saniert wird, finden große Konzerte in Fröttmaning statt. Den Auftakt machte vergangene Woche Linkin Park mit zwei Auftritten. Was den Fans besonders gut gefallen hat und welche Highlights diesen Sommer noch anstehen, ist im Podcast zu hören.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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