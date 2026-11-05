SZ-Podcast „Hey München“Was die Gen Z bei ihrer Demo in München forderte

Schon vor Wochen begannen in Frankreich junge Menschen, unter anderem für ein besseres Schulsystem auf die Straßen zu gehen. Die erst friedlichen Proteste schlugen allerdings um in gewaltvolle Ausschreitungen. Angesichts der Bilder von brennenden Autos, zerschlagenen Scheiben und verwüsteten Straßen gab es auch in Deutschland Sorgen, als das Bündnis „Gen Z regelt“ für das vergangene Wochenende zu Demonstrationen aufrief. In München blieben die Proteste allerdings friedlich . In der aktuellen Podcastfolge sprechen Heiner Effern und Tim Brack unter anderem über die Forderungen der jungen Menschen.

35 Euro kalt pro Quadratmeter

2000 neue Wohnungen in guter Lage: Was sich vielversprechend anhört, ist nicht unbedingt eine Entlastung für den Münchner Mietmarkt. Ein Teil der Wohnungen, die im Neubauprojekt „Hofmann-Höfe“ entstehen, wird zwar bereits angeboten. Weil es sich um möblierte Apartments handelt, ist die Kaltmiete mit 35 Euro pro Quadratmeter aber hoch. Im Podcast geht es um die Fragen, wie es zu diesen Preisen kommt und warum in München immer mehr möblierte Wohnungen angeboten werden.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch bei „Hey München“ die Themen der Woche. Was war los in München? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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