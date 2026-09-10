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SZ-Podcast „Hey München“Warum München die gelbe Tonne erst jetzt einführt

Lesezeit: 1 Min.

Lisa Bögl und Linus Freymark moderieren die aktuelle Folge von „Hey München“.
Lisa Bögl und Linus Freymark moderieren die aktuelle Folge von „Hey München“.
Paul Dittmann

Außerdem geht es im Podcast um den mutmaßlichen Brandanschlag in Berg am Laim, wo zwei Rüstungskonzerne ihren Sitz haben.

Von Anna-Maria Salmen

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Änderungen bei der Müllentsorgung

Der Gang zur Wertstoffinsel, um dort Plastikmüll in die Container einzuwerfen, ist bald vorbei: München führt stattdessen im Januar 2027 die gelbe Tonne ein. Recycelbare Verpackungen wie Dosen, Kunststoffpackungen und Tetrapaks können dann direkt zu Hause entsorgt werden. Im Umland und in den meisten anderen deutschen Städten gibt es dieses System schon lange, nur in München hatten sich die Wertstoffinseln gehalten – obwohl es dagegen auch Kritik gab. Bei „Hey München“ sprechen die Hosts darüber, warum die Stadt erst jetzt umschwenkt und was Münchner künftig bei der Müllentsorgung beachten müssen.

Brandsätze in der Mühldorfstraße

Aus einem Auto heraus warfen in der Mühldorfstraße kürzlich Männer gegen Mitternacht Brandsätze. Die Polizei hat mittlerweile zwei Tatverdächtige festgenommen. Ganz in der Nähe haben die Rüstungskonzerne Helsing sowie Rohde & Schwarz ihren Sitz. Einen Zufall halten die Ermittler für unwahrscheinlich, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht von einem politischen Hintergrund aus. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine häufen sich ähnliche Vorfälle in München. Im Podcast geht es um die möglichen Hintergründe und um die Frage, wie die Stadt sich dagegen schützen will.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.

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Von Franziska Peer

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