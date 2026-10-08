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SZ-Podcast „Hey München“Galeria-Pleite und Fitnessboom: Wie sich München verändert

Lesezeit: 1 Min.

Lisa Bögl und Linus Freymark sind Hosts von „Hey München“, dem Nachrichten-Podcast der SZ für München.
Lisa Bögl und Linus Freymark sind Hosts von „Hey München“, dem Nachrichten-Podcast der SZ für München.
Foto: Paul Dittmann

In der aktuellen Podcast-Folge geht es um die vierte Insolvenz der Warenhauskette und um die Frage, warum immer mehr Menschen ihren Körper trainieren wollen.

Von Anna-Maria Salmen

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Erneute Galeria-Insolvenz

Schon zum vierten Mal in den vergangenen sechs Jahren hat Galeria am Freitag Insolvenz angemeldet. Von den neun Filialen des Kaufhauses, die es Anfang dieses Jahrzehnts in München gab, sind nur vier übrig. Eine davon liegt am Rotkreuzplatz und soll Ende Januar 2027 ebenfalls schließen. Wie es mit den restlichen Läden weitergeht, ist ungewiss. Im Podcast geht es darum, welche Auswirkungen die Schließungen auf die Innenstadt haben könnten, welchen Einfluss Investoren haben und was die Entwicklungen für kleinere Traditionsgeschäfte bedeuten.

Fitnessstudios im Trend

Immer mehr Menschen wollen ihren Körper in Fitnessstudios in Form bringen: Im Jahr 2025 trainierten nach Angaben des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen deutschlandweit etwa 12,36 Millionen Menschen in solchen Anlagen und Studios. Das sind 5,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch in München boomt die Branche. In der aktuellen Folge von „Hey München“ geht es darum, woher der Trend kommt und was Influencer damit zu tun haben.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.

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Neben dem Großereignis, das 2036, 2040 oder 2044 in die Stadt kommen könnte, geht es im Podcast um eine Bewegung, die sich unter den Kellnerinnen und Kellnern auf dem Oktoberfest formiert hat.

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