Fast jeder hat schon mal eine unangenehme Situation im ÖPNV erlebt: Übergriffe, Belästigungen, Schlägereien. Wie soll man sich da verhalten? Lisa und Linus haben einen Workshop besucht, in dem es genau darum ging. Außerdem klären sie alle wichtigen Fragen rund ums Frühlingsfest – beim ikonischen Masskrug etwa gab es einen kleinen KI-Fail.

Sicherheit in U-Bahn, Bus und Tram

München gilt als sichere Großstadt. Doch in den öffentlichen Verkehrsmitteln fühlt sich rund die Hälfte der 14-bis-27-Jährigen nachts nicht sicher. Das hat eine repräsentative Studie ergeben, die der Kreisjugendring München in Auftrag gegeben hat. Während die Kriminalstatistik 2025 nur rund 400 Gewaltverbrechen im ÖPNV verzeichnet hat, gaben drei Viertel der befragten jungen Frauen an, nachts lieber nicht öffentlich nach Hause zu fahren.

Damit sich die Fahrgäste sicherer fühlen, bietet die Aktion Münchner Fahrgäste spezielle Kurse an. Darin geht es um Fragen wie das richtige Verhalten in brenzligen und unangenehmen Situationen. Oberstes Credo hierbei: Einschreiten, aber ohne sich oder andere in Gefahr zu bringen. Lisa und Linus haben an dem von Martin Marino geleiteten Kurs teilgenommen und berichten, welche Tipps sie mitgenommen haben und welche unterschätzte Rolle die Sprechtaste in U- und S-Bahn spielt.

Was geht auf dem Frühlingsfest?

Ursprünglich eingeführt, um den Schaustellern nach den kargen Wintermonaten eine Verdienstmöglichkeit zu bieten, feiert das Frühlingsfest in diesem Jahr Jubiläum: Zum 60. Mal gibt es auf der Theresienwiese im Frühling Fahrgeschäfte und zwei Festzelte. Manches ist an der diesjährigen Ausgabe besonders: So läuft das Fest wegen des Jubiläums in diesem Jahr drei statt zwei Wochen. Im Podcast klären wir, warum ein mit KI designter Masskrug für Aufsehen gesorgt hat und was die Mass kostet.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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