SZ-Podcast „Hey München“Was hinter dem Streich der Sechzig-Fans auf Bayerns Meisterfeier steckt

Für die einen ein geglückter Coup, für die anderen eine böse Beleidigung: In der aktuellen Folge von „Hey München“ sprechen Lisa und Tim über eine Aktion, mit der Löwen-Fans die Meisterfeier des FC Bayern gekapert haben. Außerdem geht es um die Frage, wieso die AfD im Westend so schlecht abschneidet.

Aufreger bei der Meisterfeier

Sogar die New York Times berichtete darüber: Auf der Meisterfeier des FC Bayern wurde über den Köpfen der Fans ein beleidigendes Banner herumgereicht. „FC Bauern“ war darauf zu lesen, darunter ein unflätiges Wort. Hinter der Aktion stecken Anhänger des Lokalrivalen 1860 München. Im Podcast sprechen die beiden Hosts über die Hintergründe und darüber, wie sich die Rivalität zwischen den beiden Fangruppen entwickelt.

Keine Chance für die AfD

Gerade einmal 4,1 Prozent der Stimmen gingen bei der Stadtratswahl im März im Westend an die AfD. Bei der Bezirksausschusswahl trat die Partei in dem Viertel nicht einmal an. Obwohl dort die größte Geflüchtetenunterkunft Münchens steht, haben die Rechten dort keine Chance. Woran liegt das? Diese Frage besprechen Lisa und Tim im Podcast. Und sie blicken darauf, was Deutschland vom Westend lernen kann.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.