Die Koalitionsverhandlungen sind beendet und der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat die Amtskette von seinem Vorgänger Dieter Reiter (SPD) übernommen – damit steht die neue Regierung im Rathaus. Außerdem geht es bei „Hey München“ in dieser Woche um die überraschende Rückkehr der Eisbachwelle.

Münchens neue Stadtregierung

Dominik Krause – der Name von Münchens neuem Oberbürgermeister ist nach dem überraschenden Wahlerfolg vielen ein Begriff. Seine beiden Stellvertreterinnen sind hingegen nicht ganz so bekannt, dabei werden Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) in den kommenden sechs Jahren ebenfalls eine wichtige Rolle im Rathaus spielen. Zentral sind zudem die Posten der Referentinnen und Referenten, die einzelne Ressorts verantworten: Öffentliche Sicherheit ist beispielsweise beim Kreisverwaltungsreferat angesiedelt. Und das Oktoberfest hängt am Referat für Arbeit und Wirtschaft. Im Podcast geht es darum, wer welchen Posten bekommt und was das für die Stadt bedeutet.

Die Rückkehr der Eisbachwelle

Neben Dominik Krause ist die Eisbachwelle das Thema, das es zuletzt immer wieder in die überregionalen Schlagzeilen geschafft hat. Nach einer missglückten Bachauskehr im Oktober war die Welle verschwunden und das Surfen verboten worden. Nun aber ist der berühmte Spot wieder für die Surfer freigegeben. In „Hey München“ erfahrt ihr, wie es dazu gekommen ist – und wieso es deutlich schneller ging, als zunächst vom neuen Oberbürgermeister angekündigt.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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