SZ-Podcast „Hey München“Kampf um das wertvollste Wasser der Stadt

Tiefengrundwasser ist Jahrtausende alt und sehr wertvoll. Doch Münchner Brauereien gehen mit diesem Schatz verschwenderisch um, das zeigte eine SZ-Recherche im Sommer : Die Brauereien nutzen das Tiefengrundwasser nicht nur für Bier, sondern auch zum Spülen. Nun konnte die SZ weitere Unterlagen auswerten , die zeigen, wie wenig die Stadt dem entgegensetzt. Im Podcast sprechen die Hosts Tim Brack und Heiner Effern über die Erkenntnisse der neuen Recherche und über einen überraschenden Gegenspieler, der das Verhalten der Brauereien kritisiert.

Münchner Linke im Aufschwung

Die Linke ist aktuell vor allem in Berlin ein großes Thema, aber auch in München erlebt die Partei einen Boom: Bei der jüngsten Kommunalwahl hat sie deutlich hinzugewonnen, die Mitgliederzahlen steigen. In der aktuellen Podcastfolge geht es darum, wofür die Partei in München steht und welche Rolle Antisemitismus-Vorwürfe in der städtischen Linken spielen.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch bei „Hey München“ die Themen der Woche. Was war los in München? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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