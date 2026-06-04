Aktuell kommt es an vielen Stellen in der Stadt zu Einschränkungen. Die Stammstrecke ist immer wieder gesperrt, die U3 und die U6 sind monatelang unterbrochen . In der aktuellen Folge von „Hey München“ sprechen die Moderatoren Linus Freymark und Tim Brack darüber, wieso gerade so viele Baustellen gleichzeitig sein müssen. Außerdem geht es um das Schicksal des TSV 1860 München und die Wiesn-Bierpreise . Und die beiden Hosts geben einen Ausblick darauf, wo man in München diesen Sommer feiern kann.

Große Bauprojekte auf Münchens Schienen

Ende Mai kam es am Hauptbahnhof zu chaotischen Szenen: Mehrere Hundert Menschen waren auf der Fläche vor den Bahnsteigen und auf den Bahnsteigen eingezwängt. Ein Grund für das Gedränge war der durch eine Großbaustelle eingeschränkte Platz. Nicht nur am Hauptbahnhof wird gebaut, auch auf den Schienen ist viel los. Woran das liegt und welche Projekte gerade umgesetzt werden, ist in der aktuellen Podcastfolge zu hören.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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