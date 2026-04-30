SZ-Podcast „Hey München“Mit wem wird der neue OB Krause die Stadt regieren?

In der Münchner Stadtpolitik bleibt es spannend: Nach langen Sondierungsgesprächen hat der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) eine Koalition gefunden. Im Podcast sprechen Heiner Effern und Linus Freymark darüber, wer die Stadt künftig regiert. Außerdem beschäftigen sich die beiden Hosts mit der Frage, wie es mit der Vergabe der Bierzelte auf der Wiesn weitergeht.

Eine Ampel-Koalition für München

Eigentlich hatte Dominik Krause einen anderen Wunschpartner für die Koalition. Doch die Sondierungsgespräche mit Volt sind geplatzt. Stattdessen haben sich die Grünen/Rosa Liste mit der SPD und FDP/FW geeinigt. Wie die Ampelkoalition zustande kam, darüber sprechen Heiner und Linus im Podcast. Und sie klären, welches Thema der Knackpunkt in den Verhandlungen war und wie Krause die CSU eventuell einbinden will.

Streit um die Wiesn-Zeltvergabe

Könnte es auf der Wiesn bald Kölsch geben? Eine neue Entwicklung aus den vergangenen Wochen könnte die Zeltvergabe auf den Kopf stellen. Ein Wirte-Ehepaar klagt gegen die bisherige Praxis. Im Podcast besprechen die beiden Hosts, welche Erfolgsaussichten der Vorstoß hat und wie sich eine Änderung der Vergabe auf die Wiesn auswirken könnte.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns: social-muenchen@sz.de.