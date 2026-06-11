SZ-Podcast „Hey München“Wie geht es weiter mit dem Grünwalder Stadion?

Diese Woche dreht sich bei „Hey München“ fast alles um Fußball : Die beiden Hosts Linus Freymark und Heiner Effern sprechen über den TSV 1860 München und über die Weltmeisterschaft, die an diesem Donnerstag in den USA, Mexiko und Kanada beginnt.

Der Abstieg der Löwen und die Pläne für ihr Stadion

Sportlich hätten die Löwen den Klassenerhalt geschafft, wegen Finanzierungsproblemen steigen sie trotzdem in die Regionalliga ab. Für ihre Heimstätte, das Grünwalder Stadion, gibt es bereits seit Längerem Pläne. Die Arena gehört der Stadt und muss in absehbarer Zeit saniert werden. Eigentlich sollten dabei die Zuschauerkapazitäten aufgestockt werden. Wirkt sich der Abstieg nun auf diese Überlegungen aus? Über diese Frage sprechen die Hosts in der aktuellen Podcastfolge. Außerdem geht es um die Bedeutung des Stadions für das Viertel.

Public Viewing ohne Fanzone

Knapp 700 000 Zuschauer verfolgten bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren die Spiele in der Fanzone im Olympiapark. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft ist so eine Feiermeile nicht geplant. Warum das so ist, erklären die Hosts im Podcast. Und sie geben Tipps, wo man die Spiele trotzdem in Gesellschaft sehen kann.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen, und reden darüber. Neben Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert den Podcast bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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