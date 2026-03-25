Es ist ein historischer Machtwechsel: Zum ersten Mal wird mit Dominik Krause ein Grüner zum Oberbürgermeister von München . Wir ordnen seinen Wahlerfolg im Podcast ein.

Eine Zäsur in der Stadtpolitik

Um kurz nach 19.30 Uhr gibt es am Sonntagabend in der Muffathalle kein Halten mehr: Dominik Krause trifft auf der Wahlparty der Grünen ein. „Das Wort hat der neue Oberbürgermeister“, so kündigt ihn Grünen-Stadtchef Florian Siekmann an. Überraschend deutlich liegt Krause in der Stichwahl vor dem Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD), der bei der Wahlveranstaltung der SPD an diesem Abend das Ende seiner politischen Karriere verkündet. Krause hingegen spricht von Aufbruchsstimmung, er will viel verändern in der Stadt.

Welche Herausforderungen muss er bewältigen? Was will er für junge Münchnerinnen und Münchner tun? Diese Fragen besprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge. Und: Wir lassen den neuen Oberbürgermeister auch selbst zu Wort kommen.

Dominik Krause setzte sich in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Dieter Reiter durch. Sven Hoppe/dpa

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben den Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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