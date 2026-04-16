Betäubt, vergewaltigt und gefilmt: Der Fall der Französin Gisèle Pelicot, die von ihrem Mann narkotisiert und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten wurde, löste weltweit Entsetzen aus. Nun endet in München ein Gerichtsprozess, der erschreckende Parallelen aufweist. In der aktuellen Podcast-Folge von „Hey München“ geht es um diesen Fall. Außerdem beschäftigen sich die beiden Hosts mit den Vorwürfen gegen Journalistik-Professor Michael Meyen.

Ein erschreckender Gerichtsprozess

„Hochkriminell, hochprofessionell, menschen- und frauenverachtend und monströs“: So beschrieb der Vorsitzende Richter Markus Koppenleitner die Taten von Yong T. Mehrmals hat der 28-Jährige seine Freundin narkotisiert, um sie zu vergewaltigen. Er filmte die Taten und stellte die Videos in Chatgruppen. Unter anderem wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung wurde Yong T. jetzt zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Im Podcast sprechen wir darüber, wie der Täter sich vor Gericht verhalten hat und wie sich das Urteil auf zukünftige Fälle auswirken kann.

Umstrittener Professor zwangspensioniert

Bereits seit einigen Jahren gerät der Journalistik-Professor Michael Meyen immer wieder in die Schlagzahlen, unter anderem wegen seines Engagements bei der „Querdenker“-Zeitung Demokratischer Widerstand. In den vergangenen Jahren gab es zwei beamtenrechtliche Disziplinarverfahren gegen ihn. Jetzt hat die Ludwig-Maximilians-Universität den 58-Jährigen vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Wir beschäftigen uns bei „Hey München“ mit den Vorwürfen gegen den Professor.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben den Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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