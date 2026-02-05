Die Alpen in Sichtweite, unzählige Seen in der direkten Umgebung: München ist eigentlich als besonders schöne Gegend bekannt. Bei den Autoren einer neuen Studie landet die Metropolregion jetzt aber auf dem letzten Platz: Den Forschern des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge ist die Gegend die am wenigsten lebenswerte in ganz Deutschland. Woran liegt das? Damit beschäftigen wir uns in der zweiten Episode von „Hey München“. Außerdem stellen wir die Frage: Warum reichen die 70 000 Euro Spenden, die die Stadt dafür eingesammelt hat, gerade mal für einen einzigen Baum?

München als unattraktivste Metropolregion Deutschlands

Für viele kam die Nachricht wohl überraschend: München – die Stadt, die sonst in vielen Rankings als besonders lebenswert abschneidet – ist in einer neuen Studie auf dem letzten Platz gelandet. Dabei haben die Autoren allerdings nicht nur die Stadt selbst betrachtet, sondern die Metropolregion, die in dieser Studie von Eichstätt bis zur Zugspitze reicht und von Kaufbeuren bis Altötting. 23 Indikatoren sind in die Analyse eingeflossen, darunter Bereiche wie Wohnraum, Verkehr und Kultur. Das Fazit der Forscher: Hohe Mieten und weite Wege machen das Leben in der Metropolregion unattraktiv. Wir sprechen im Podcast über die Ergebnisse der Studie und schauen uns an, welche Regionen besser abschneiden.

Ein Baum für 70 000 Euro

„Spenden Sie Schatten“, dazu rief die Stadt München Bürger und Geschäftsleute im vergangenen Sommer auf. Denn kühle Orte werden in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger, die Stadt will mit Baumpflanzungen gegensteuern. 70 000 Euro sind dafür zusammengekommen – das reicht wohl nur für einen einzigen der 150 Bäume, die insgesamt in der Altstadt gepflanzt werden sollen. Im Podcast besprechen wir, wieso ein Baum so teuer ist und wie es in München insgesamt um den Klimaschutz steht.

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Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben den Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die Good News der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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