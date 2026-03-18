Mal angenommen, man spielt in einem Fußballverein – und praktisch nichts von dem stimmt, was einem einer der Mitspieler über sich erzählt. Genau das ist in einem Münchner Amateurfußballverein passiert – und könnte ein sportliches Problem werden. In der aktuellen Folge von „Hey München “ geht es um einen aufsehenerregenden Fall, in dem ein mutmaßlicher Drogendealer alle an der Nase herumgeführt hat. Außerdem sprechen Lisa Bögl und Linus Freymark über die anstehende Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters zwischen Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause von den Grünen.

Er schoss Tore – und dealte mit Drogen

Auf dem Platz ein Leistungsträger, neben dem Platz offenbar Mitglied eines internationalen Drogenrings: Ein Spieler der SpVgg 1906 Haidhausen, dem Jugendclub von Franz Beckenbauer, stand über Jahre hinweg unter falschem Namen auf dem Fußballplatz. Doch nicht nur das: Bei einem Polizeieinsatz im Dezember 2025 hat die Polizei den per Haftbefehl gesuchten 34-Jährigen in einer filmreifen Aktion festgenommen und mehr als fünf Kilo Drogen, mehrere scharfe Schusswaffen und gefälschte Pässe gefunden.

Dass sich der Spieler unter einer falschen Identität für den Spielbetrieb angemeldet hatte, könnte für Haidhausen nun zum Problem im Aufstiegsrennen werden. Denn die Regularien sagen klar: Der Spieler war nicht spielberechtigt, somit müssten seinem Team alle Punkte abgezogen werden, die es mit ihm auf dem Platz errungen hat. Allerdings können die Haidhauser eigentlich nichts dafür. Wie geht es nun weiter? Das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von „Hey München“.

München vor der Stichwahl

Der eine verteilt Rosen, der andere legt im Club auf – und dann gab es noch eine Debatte darum, welcher Kandidat wann Urlaub nimmt. Dieter Reiter von der SPD und Dominik Krause von den Grünen treten am Sonntag in der Stichwahl gegeneinander an. Wer hat aktuell die Nase vorn? Wie verhalten sich beide Kandidaten so kurz vor der entscheidenden Abstimmung? Und kann man noch wählen, wenn man keine Briefwahlunterlagen beantragt hat, aber am Sonntag nicht da ist? Lisa und Linus klären diese Fragen und blicken zudem darauf, wie Oberbürgermeister Reiter auf die Debatten um sein Engagement beim FC Bayern und die Verwendung des N-Worts im Stadtrat reagiert hat. Außerdem erklären sie, wie Dominik Krause versucht, seinen Aufwind aus dem ersten Wahlgang zu nutzen.

Wie ist der Podcast aufgebaut?

Jeden Donnerstag präsentieren wir euch spannende Themen der Woche aus München. Was war los in der Stadt? Was hat uns aufgeregt, überrascht oder zum Lachen gebracht? Wir heben zwei Themen besonders hervor, stellen die Fragen, die euch bewegen und reden darüber. Neben den Informationen geben wir euch auch unseren Gastro-Tipp und die „Good News“ der Woche mit.

„Hey München“ wird im Wechsel von vier SZ-Redakteurinnen und Redakteuren gehostet, die jeweils als Duo eine Folge moderieren. Verpasst keine Folge und abonniert bei: Apple Podcasts und Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Den RSS-Feed findet ihr hier.

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