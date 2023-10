Ausstellung in der Pinakothek der Moderne München

Was passiert, wenn Jung und Alt miteinander reden, zeigt auf spannende Weise die Ausstellung "Hey Alter" in der Reihe "Denkraum Deutschland".

Von Evelyn Vogel

Wie viele Menschen haben in jungen Jahren Diskussion mit Älteren geführt, die in den Sätzen gipfelten: "Warst du eigentlich nie jung?" und "Warte bis du älter bist, dann versteht du das." Die Jungen behaupten einen Standpunkt, die Alten halten dagegen - und umgekehrt. Und auch wenn wir alle in einer immer älter werdenden Gesellschaft leben, glauben mitunter beide, das Gegenüber müsse wohl auf einem anderen Stern leben.