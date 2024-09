Das sagt die Leiterin des NS-Dokumentationszentrums im Interview, so ist der Prozess um den mutmaßlichen Vergewaltiger vom Max-Weber-Platz angelaufen, darum war Kommissionspräsidentin von der Leyen in Neuperlach zu Gast und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Trinkgeld für eine Breze? Sieben, 14 oder 21 Prozent: Auf vielen Kartenlesegeräten wird man inzwischen aufgefordert, ein Trinkgeld zu geben. Auch an Orten in München, wo das bisher nicht unbedingt üblich war. (SZ Plus)

„Rechtsextremismus und Islamismus gehen Hand in Hand“ Das NS-Dokumentationszentrum war vor einer Woche das erste Ziel des Attentäters von München. Und das war kein Zufall, sagt die Leiterin Mirjam Zadoff. Ein Gespräch über eine neue, beunruhigende Bedrohungslage – und das, was nun passieren muss. (SZ Plus)

Mutmaßlicher Vergewaltiger schweigt zum Prozessauftakt Der heute 21-Jährige soll im vergangenen Sommer in einer U-Bahn-Station einen Touristen aus Polen vergewaltigt haben. Die polnische Regierung bestellte damals den deutschen Botschafter ein und warf Deutschland eine falsche Asylpolitik vor.

Wie die EU Neuperlachs Zukunft zum Leuchtturmprojekt macht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen überzeugt sich beim Kurzbesuch in München von der korrekten Verwendung europäischer Zuschüsse. Eine Schülergruppe nutzt den Auftritt zum Vorbringen eines ganz eigenen Anliegens.

Luft zum Atmen statt Raum zum Wohnen In Solln wollte die Stadt ein neues Quartier planen. Doch im Stadtrat gehen die Grünen dagegen vor – und haben dank einer ungewöhnlichen Koalition ausgezeichnete Chancen auf Erfolg.

„Jeder Einzelne hatte die Möglichkeit, das Richtige zu tun“ Eine Woche nach dem Terroranschlag in München kommen jüdische Prominenz und Politik zusammen, um mutige Menschen zu ehren: die „Gerechten unter den Völkern“, die nicht wegsahen und Leben retteten.

„Ohne Rücksicht auf Menschenleben“: Staatsanwaltschaft fordert hohe Strafe im Schleuser-Prozess am Landgericht

Alkoholtests ergaben 3,8 und 3,9 Promille: Betrunkene stürzen auf 81-Jährige - Frau schwer verletzt

Unfall in der Neuturmstraße: Gerüst stürzt in der Münchner Innenstadt auf Bauarbeiter

Unfall in Freimann: Taxi kracht in Imbissstand – Mann muss reanimiert werden

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Wiesnbierprobe : Mal zitronig frisch, mal hopfig bitter Bei der ersten Blindverkostung der Münchner Wiesnbiere erkennen selbst Experten nicht immer sicher ihre Marken. Drei prominente Tester ziehen für die SZ Bilanz – und geben eigene Vorlieben preis. Von Sarah Maderer

SZ Plus Wettkampf der Feuerwehr : „Das ist der Endgegner“ Fitness ist alles – auch für die Feuerwehr. Bei der Wettkampfserie „FireFit Championships“ bewältigen Feuerwehrleute einen kräftezehrenden Parcours – und kämpfen gegen einen negativen Trend an. Von Patrik Stäbler

UNSER KULTURTIPP

Die Spielzeit 2024/25 am Münchner Volkstheater : Spannende Pläne bei angespannter Finanzlage Volkstheater-Intendant Christian Stückl warnt eindringlich vor den hohen Einsparungen, die der Kultur bevorstehen – und stellt einen Spielplan mit 13 Premieren vor, die die Rolle des Theaters für Demokratie und Gesellschaft untermauert. Von Yvonne Poppek

