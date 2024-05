Was Studierende über die neuen Brunnen vor der Ludwig-Maximilians-Universität denken, die Schere zwischen Arm und Reich geht in München weiter auseinander und mehr.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

"Erinnert mich an die Tribute von Panem" Die beliebten Brunnen vor dem LMU-Hauptgebäude sprudeln wieder und strahlen in neuem grellgrünen Glanz. Das gefällt nicht allen (SZ Plus).

Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander 17 Prozent der Münchnerinnen und Münchner leben in armen Haushalten, bei den unter 25-Jährigen sind es sogar 38 Prozent. Und das sind nicht die einzigen besorgniserregenden Zahlen (SZ Plus).

42-Jähriger wollte tonnenweise Kriegswaffen und Munition beschaffen Der Mann soll einer Gruppe von "Reichsbürgern" angeboten haben, sich an der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu beteiligen. Nun wurde Anklage gegen ihn erhoben.

München plant weniger, dafür größere Bürgerbüros Das städtische Kreisverwaltungsreferat muss sparen. Die Behörde setzt auf leistungsfähigere, große Dienststellen und zunehmend mehr digitalisierte Angebote.

Streit um Ausstellung zur Vertreibung von Palästinensern in Israel Die Stadt München kritisiert die Schau in der Seidlvilla als einseitig und tendenziös. Wissenschaftler halten diese palästinensische Perspektive aber für historisch korrekt und für legitim (SZ Plus).

FC Bayern präsentiert neues Trikot - eine Vereinsfarbe fehlt Der Rekordmeister setzt in der kommenden Saison voll auf Rot. Ist das jetzt ein Zeichen für eine künftige Eintönigkeit im Spiel - oder ein versteckter Wink für ein neues Finale dahoam im nächsten Jahr?

Verkauf von medizinischem Cannabis: Shisha-Firma zieht Sido vor Gericht (SZ Plus)

Gastronomie-Event im Fußballstadion: Duell um den Titel "Koch des Jahres" (SZ Plus)

Unfall auf der A94: Lastwagen rammt Reisebus: Zwölf Kinder und eine Betreuerin verletzt

Jahresbilanz des Hauptzollamts: Der Schmuggel mit gefälschten Markenprodukten boomt

MÜNCHEN ERLESEN

München : Dieser Wiesn-Chef hat eine Vorliebe fürs Klotzen Die Stadt streitet gerade um den Wert der Kultur auf dem Oktoberfest. Clemens Baumgärtner ist als Wirtschaftsreferent dafür zuständig und gilt sonst als sehr meinungsfreudig. Nur diesmal gibt er sich auffällig zurückhaltend. Von René Hofmann

SZ Plus Strategien gegen Starkregenereignisse : München bleibt trocken - dank der Kathedralen im Untergrund Das Regenrückhaltebecken am Hirschgarten gehört mit 90 000 Kubikmetern Fassungsvermögen zu den größten Anlagen in Europa - und doch dauert es bei Extremregen keine fünf Minuten, dann könnte man dort schwimmen. Von Patrik Stäbler

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Emmeramsmühle : Wiener Schnitzel mit ein wenig Goldstaub Wiesnwirt Michael F. Schottenhamel, Peter und Julian Kinner führen jetzt die Emmeramsmühle in Oberföhring. Ihre bayerische Küche überzeugt meist, hat aber ihren Preis. Von Johanna N. Hummel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg