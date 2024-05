Bayerns Künstler kämpfen mit einer Kulturinitiative für Europa, das Mathäser-Maifest mit Freibier wurde abgesagt, die S-Bahn fährt am Pfingstwochenende stark eingeschränkt und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Als die Bilder saufen lernten Das Giesinger Bräu gibt's jetzt auch als Kinofilm, und die Premiere wird am Pfingstsonntag natürlich im Sechzger-Stadion gefeiert. Welche Ambitionen die Brauerei hat, das schwant einem, wenn man den Abspann sieht (SZ Plus).

"Der wird hier bis Mitternacht sitzen, um allen ein Autogramm zu geben" In München wird Karl Ove Knausgård wie ein Superstar gefeiert - obwohl ihn die wenigsten wohl verstehen dürften: Er liest auf Norwegisch. Manch einer will danach das Geheimnis seines hohen Outputs verstanden haben (SZ Plus).

Monteur soll das Cuvilliés-Theater geflutet haben Auf der Suche nach dem Lichtschalter soll der Mann versehentlich die Sprinkleranlage eingeschaltet haben. Um herauszufinden, wer sich zu diesem Zeitpunkt wo befand, musste das Gericht wahre Detektivarbeit leisten.

4000 Liter Freibier - zu gefährlich für München? Völlig überraschend sagt eine Brauerei ihr Maifest mit gratis Bier in Giesing ab. Zu hoch sei das Gefahrenpotential durch ein Sechzger Heimspiel - nur weiß man weder beim TSV noch bei der Polizei etwas davon.

Künstler kämpfen für Europa Politikverdrossenheit? Nicht unter Bayerns Kreativen. Wie Maler, Bildhauer, Modemacher und Kulturinstitute Seite an Seite dafür antreten, Menschen für die Europawahl zu begeistern.

S-Bahn Starke Einschränkungen bei der Stammstrecke am Pfingstwochenende

Ausstellung in der Flugwerft Schleißheim Wie der Wetterbericht entsteht

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus "Tosca" an der Bayerischen Staatsoper : Puccini trifft Pasolini Kornél Mundruczó inszeniert an der Staatsoper "Tosca" und verknüpft das Schicksal der Hauptfiguren mit Leben und Werk des italienischen Filmemachers. Leichte Kost wird das vermutlich nicht werden - aber aufregend. Von Egbert Tholl

SZ Plus FC Bayern in Ulan Bator : "Auf geht's, Bayern schieß ein Tor" haben die mongolischen Fans zuerst gelernt Mehr als 1000 Mitglieder hat der Fanklub in der Hauptstadt der Mongolei. Die Zeitverschiebung verlangt ihnen allerdings einiges ab: Zum Beispiel Champions-League-Spiele um vier Uhr morgens zu verfolgen. Von Maik Rosner

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Kabarett? : Jung und schräg Von Absurdisten und Österreichern: Welche Kabarett-Premieren in München sich im Mai und Juni lohnen. Von Oliver Hochkeppel

