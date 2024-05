Von Clara Leis und Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Schöpfer von Münchens neuer Protest-Hymne? Musiker Ron Williams hat einen Song gegen rechts geschrieben, "Nicht mit uns", den prominente Münchner wie Gisela Schneeberger oder Christian Ude unterstützen. Die Musik: eingängig. Der Mann: Künstler mit diplomatischem Gespür (SZ Plus).

Lehrkräfte wehren sich gegen Söders Genderverbot an Schulen Eine Petition mit 33 000 Unterstützern ist am Donnerstagabend bei einer Protestaktion am Landtag übergeben worden. Gewerkschaftsvertreterin Christiane Fuchs erklärt, warum der Sternchen-Bann zu Ärger und Angst führt (SZ Plus).

Wo bitte gibt es hier Fernwärme? Jetzt können Münchnerinnen und Münchner auf einer Wärmekarte nachsehen, welche erneuerbaren Energiequellen sie in ihrem Wohngebiet nutzen können. Dies soll Planungen für Hausbesitzer und Handwerker sicherer machen.

Mehrere Raubüberfälle im Englischen Garten Dreimal binnen elf Tagen haben unbekannte Täter in den Abendstunden zugeschlagen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Wie bei "Fast and Furious", nur auf der A9 Marcin K. "überführt" gerade für eine Autoknackerbande einen Dodge Durango, als ihn die Polizei stoppen will. Am Ende einer Verfolgungsjagd sind zwei Beamte verletzt - und K. muss nun ins Gefängnis (SZ Plus).

Urteil Überzogene Polizeikontrolle nach Pyro-Einsatz: FC-Bayern-Fans gewinnen vor Gericht (SZ Plus)

Verein MTTC Iphitos Stadt unterstützt Tennis-Anlage mit 8,6 Millionen Euro

Die neue Spielzeit 2024/25 am Residenztheater Ein neuer "Brandner Kaspar" mit Franz Xaver Kroetz

Pasing Neue Rad- und Fußwegbrücke eröffnet

Neubau am Mittleren Ring Ein neues Hochhaus, das ein Wahrzeichen für München sein will (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Ausstellung in München : Als die Justiz Hitler eine Bühne bot Vor 100 Jahren standen in München Teilnehmer des Hitler-Putsches vor Gericht. An das Skandal-Urteil erinnert eine Ausstellung im Justizpalast - mit mysteriösen Stühlen. Von Ulrike Heidenreich

SZ Plus Ethik und Medizin : "Um gut zu leben, muss man sich der eigenen Sterblichkeit bewusst werden" Die Medizin macht mittlerweile viel möglich - oft mehr, als sich Betroffene selber wünschen. Zwei Ethikberaterinnen über Patientenautonomie und die Frage, ob es immer sinnvoll ist, die Lebensverlängerung als oberstes Ziel zu setzen. Von Ambros Maria Karner

UNSER FREIZEITTIPP

Kunstaktion : Spektakuläre Lightshow am Münchner Rathaus 18 Minuten dauert die Videoinstallation mit Live-Lesungen am Marienplatz. Welchen Hintergrund die Aktion hat - und wann sie noch zu sehen ist. Von Sophia Coper

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg