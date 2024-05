Wie es wirklich ist, in München Wohnungen zu vermieten, die Flughafen-Blockade der "Letzten Generation", 3800 Menschen bei der Demonstration für ein Rückkehrrecht aller Palästinenser und gegen den Krieg in Nahost und was sonst noch passiert ist.

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie es wirklich ist, in München Wohnungen zu vermieten Was ist dran am Miethai-Klischee in der Stadt mit den höchsten Wohnkosten? Einblicke von Vermietern, die erst in der Rente wirklich profitieren - oder ein Mietshaus erben, aber nun hochverschuldet sind (SZ Plus).

Mit dem Presslufthammer von der Startbahn gelöst Die acht Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sind nach der Blockade des Münchner Flughafens zum bayerischen Ferienbeginn wieder auf freiem Fuß. Politiker fordern nun Konsequenzen - die einen härtere Strafen, die anderen eine bessere Klimapolitik.

Friede, offene Wunden und viel Symbolik Tausende demonstrieren in München für ein Rückkehrrecht aller Palästinenser und gegen den Krieg in Nahost. Einige distanzieren sich explizit von Judenhass, aber es wird auch das Existenzrecht Israels geleugnet und der NS-Terror relativiert (SZ Plus).

Sechs Euro Miete pro Quadratmeter - nur wie lange noch? Für eine Wohnanlage der Eisenbahner-Genossenschaft EBM in Neuhausen laufen die Erbbaurechtsverträge aus. Wie es weitergeht, entscheidet der Bund. Eine Verwertung der Grundstücke zu Marktpreisen würde das Ende der günstigen Mieten bedeuten. Nicht nur in dieser Anlage (SZ Plus).

SZ Plus Paragraf 218 : "Es braucht mehr Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen" Abtreibungen legalisieren? Keine gute Idee, sagt Beraterin Sophie Ponwenger. Dennoch fordert sie eine bessere Versorgung. Interview von Carolin Fries

SZ Plus Schloss am Starnberger See : Wohnen in Sisis Kinderzimmer Im Schloss Possenhofen am Starnberger See steht eine besondere Immobilie zum Verkauf. Sie lässt Träume wahr werden, hat aber auch einen Haken. Von Carolin Fries und Franz Xaver Fuchs

Ferienangebote in München : Tipps für Kinder in den Pfingstferien Langeweile in den Ferien? Das muss nicht sein! Filmworkshops, Outdoorcamps und Manegentraining versprechen viel Spaß drinnen und draußen - eine Auswahl. Von Barbara Hordych

