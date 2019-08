Koffeinhaltige Milchschaumgetränke und fallende Haarspitzen gehören irgendwie zusammen, schließlich wird Kunden bei quasi jedem Friseurbesuch ein Cappuccino angeboten. Obwohl das nicht ideal ist, muss man seine Hand doch umständlich unter dem Umhang hervorkämpfen, um seine Tasse zu erreichen. Und dabei darf man seinen Kopf auch nicht bewegen, damit die Haarpracht nicht schief wird.

Anders im Herzwerk, das vor zwei Jahren in Haidhausen eröffnet hat: Das Herzwerk ist Friseur und gemütliches Café in einem. Den Friseursalon gab es zuerst, und als die Boazn nebenan ihre Pforten schloss, übernahm Friseurmeisterin Marion Ipolyi die Räume kurzerhand, ließ die Wand einreißen und der so entstandene Nebenraum wurde zum erst von ihrer Tochter, mittlerweile von dem Pächter Markus Lindner, bewirtschafteten Café. Zum Frühstück gibt es dort Bio- Eierspeisen, Müsli, vegane Chia-Gerichte und Gebäck, später eine Auswahl an Focaccia, Bowls, Suppen und Currys. Und natürlich servieren sie Kaffee und Kuchen im Herzwerk, gelegentlich finden kleine kulturelle Veranstaltungen oder Winzerabende statt. Der Cafégast also muss sich nicht die Haare schneiden lassen, er kann es sich einfach so mit einem Cappuccino gemütlich machen. Und die mit den frisch geschnittenen Haaren können ihre neue Frisur gleich bei Mittagessen und einem Glas Weißwein feiern.

Herzwerk, Kirchenstraße 90, Telefon 0 89/44 48 93 14, https://herzwerk.cafe/