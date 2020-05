Nachdem der Trick einmal gekappt hatte, versuchten die Täter es ein zweites Mal - doch da war ihr Opfer besser vorbereitet. Am Montag vor einer Woche hatten sich zwei junge Münchner gegenüber einem 49-Jährigen am Herzog-Wilhelm-Park als Polizisten ausgegeben und eine Kontrolle vorgetäuscht. Als der 49-Jährige keinen Ausweis dabei hatte, forderten sie seine EC-Karte samt PIN. Anschließend begleiteten ihn die vorgeblichen Polizisten in seine Wohnung und nahmen dort eine Armbanduhr, Kopfhörer und eine Kreditkarte mit. Erst später fiel dem Mann der Diebstahl auf, und er erstattete Anzeige. Als die beiden falschen Polizisten am Donnerstag darauf erneut bei ihm klingelten, filmte und fotografierte er sie und übergab die Aufnahmen der Polizei. Eine Streife konnte einen 19-Jährigen noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Sein 26-jähriger Komplize wurde ebenfalls identifiziert und festgenommen. Beide gestanden die Tat. Sie sind der Polizei bereits wegen Diebstahls bekannt.