15 000 Herzen hat Rüdiger Lange operiert. Er wurde ausgezeichnet, galt als einer der renommiertesten Operateure der Welt. Doch nicht jeder Eingriff ging so gut aus wie beim kleinen Maxim.

Im Oktober 2014 wird in einer kleinen Stadt in Russland, 130 Kilometer von Moskau entfernt, Maxim geboren. Ein Wunschkind. Ein kleiner Bruder für die ältere Schwester Sophia, die ihn so sehr liebt. Die Familie ist glücklich. Es könnte so schön sein, aber vier Monate später ist das große Glück nur ein Scherbenhaufen. Denn Maxim liegt eines Morgens in seinem Bettchen und atmet nicht mehr.