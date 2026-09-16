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Buchvorstellung„Man muss keine Angst haben vor einem Chirurgen, der Angst hat"

Lesezeit: 4 Min.

Rüdiger Lange am Dienstag bei der Vorstellung von „Herzblut – Spitzenchirurgie zwischen Leben und Tod“.
Rüdiger Lange am Dienstag bei der Vorstellung von „Herzblut – Spitzenchirurgie zwischen Leben und Tod“.
Foto: Robert Haas

15 000 Herzen hat Rüdiger Lange operiert, wurde ausgezeichnet, galt als einer der renommiertesten Herzchirurgen der Welt. Doch nicht jede Geschichte ging so gut aus wie die des kleinen Maxim.

Von Nicole Graner

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Im Oktober 2014 wird in einer kleinen Stadt in Russland, 130 Kilometer von Moskau entfernt, Maxim geboren. Ein Wunschkind. Ein kleiner Bruder für die ältere Schwester Sophia, die ihn so sehr liebt. Die Familie ist glücklich. Es könnte so schön sein, aber vier Monate später ist das große Glück nur ein Scherbenhaufen. Denn Maxim liegt eines Morgens in seinem Bettchen und atmet nicht mehr.

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SZ PlusVon Martina Scherf

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