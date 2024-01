Der österreichische Erfolgsautor Stefan Vögel bereitet in seiner Komödie "Herz und Niere" auf heitere Weise ein Thema auf, das nicht nur den Betroffenen an die Nieren geht.

Von Barbara Hordych

Gib mir deine Niere, und ich sage dir, wer du bist. So ungefähr ließe sich die Paar- und Freundschaftsprobe umreißen, vor die der österreichische Erfolgsautor Stefan Vögel in seinem Stück "Herz und Niere" seine Protagonisten, zwei Ehepaare mittleren Alters, in der Komödie im Bayerischen Hof stellt. Denn was sich nach der Diagnose "Niereninsuffizienz" alles andere als spaßig für die Betroffenen anfühlt, wird hier in der Regie von Martin Woelffer zu einer tragikomischen Versuchsanordnung destilliert.