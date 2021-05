Von Vivian Harris

"Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden", heißt es auf der Website der Muffathalle. "Wir bedauern die Umstände." Ja, die Umstände sind für Veranstalter und Besucher eh schon ziemlich bedauernswert. Bei Blurred Vision aber besonders: Das Event zielt voll auf das körperliche Erleben von Musik ab - live vor Ort, nicht live als Stream. Hinter dem Projekt steht das Münchner DJ-Duo Schlachthofbronx mit dem Elemental Wave, einem spezialangefertigten, drei Meter hohen und zehn Meter breiten Soundsystem. Die Power der Lautsprecher können vor dem Bildschirm wahrscheinlich nur noch erahnt werden, aber der Kerngedanke des Bassspektakels bleibt: Alles außer die Musik soll man vergessen. Keine kreisenden Gedanken, höchstens kreisende Hüften.

Bene und Jakob geht es darum, etwas Ungehörtes zu schaffen. In ihre Elektro-Tracks mixen sie alles, was nicht Mainstream ist, bis es Mainstream wird. Anfangs zum Beispiel auch bayerische Mundart. Aber die wurde dann cool. Sie tasteten sich weiter durch alle erdenklichen Kulturen, ließen sich von Nuancen aus Dub, Dancehall, Ghetto-Tech und New Orleans Bounce inspirieren. Unter anderem. Von kultureller Aneignung distanzieren sich aber beide bewusst. Eher ist das musikalischer Eklektizismus.

Bei Blurred Vision, wo am Sonntag auch Maendi, Rosi96 und Martikal auflegen, setzt das Duo auf Imperfektion, Spontaneität und ansteckende Sounds. Angelehnt an die jamaikanische Straßenparty-Kultur, wo Bässe die Nachbarn aus den Betten locken und zum Tanzen bringen, statt zu verärgern. Dreht man den Stream in einem hellhörigen Altbau laut genug auf, klappt das vielleicht auch in München. Also Letzteres.

Blurred Vision, Sonntag, 23. Mai, ab 14 Uhr, www.muffatwerk.de