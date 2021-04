Von Anna Weiss

Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung und ist Peter Cornely alias Karotte ein alter Hase im Geschäft und nach einem Jahr Pandemie auch reichlich Streaming-erprobt. Im Münchner Club Harry Klein ist er seit Jahren Resident-DJ und in Corona-Zeiten regelmäßig im Livestream zu Gast, so auch am Samstag.

Obwohl der gebürtige Saarländer und gelernte Schornsteinfeger seit den 1980er-Jahren auflegt und die oft beschworenen und glorifizierten goldenen Techno-Neunziger miterlebt und geprägt hat, ist seinen DJ-Sets keine übermäßige Nostalgie anzuhören. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Cornely in der Szene so gefeiert wird: Dauernd auf der Suche nach neuen Tracks begeistert Karotte bei seinen Gigs durch fein selektierte und kombinierte Stücke, präsentiert dem Publikum bisher Ungehörtes und Ungewöhnliches.

Dieses Goldgraben dauert seine Zeit, und dahingehend hat sich Cornelys Arbeit in der Pandemie, die für die meisten Menschen aus der Kulturbranche vor allem von abgesagten Auftritten geprägt ist, verändert. "Ich habe mehr Zeit, mir die wöchentliche Flut an neuen Tracks anzuhören. Deswegen gefallen mir mittlerweile viele Tracks, die mir vorher immer durchgerutscht sind", teilt Cornely auf die Frage mit, wie sich seine Art des Auflegens verändert hat. Dadurch sei er noch offener für Musik geworden. Dass ein langjähriger DJ, der auch einmal die Woche seine eigene Sendung "Karottes Kitchen" auf dem Elektro-Sender Sunshine Live spielt, noch offener für Musik wird, ist kaum vorstellbar.

Genauso wenig wie es momentan vorstellbar scheint, dass Clubs in absehbarer Zeit wieder öffnen. Das Harry Klein streamt zwar in gewohnter Qualität und mit aufwendigen Visuals von der Videokünstler Autopilot und Proximal, zudem gibt es ganze sechs Stunden "Karotte All Night Long", wie die Veranstaltung heißt, doch das Club-Erlebnis fehlt. Karotte vermisst außer der Atmosphäre und der Sound-Anlage das Münchner Publikum. "Nur im Harry kann ich so befreit meine Sets spielen, da die Crowd dort extrem offen ist für neue Musik. Und es fehlt mir halt das Feedback der Leute auf dem Dancefloor in der Pandemie", so Cornely. Dank Stream kommt trotz allem Karotte volle Möhre ins Wohnzimmer.

Karotte All Night Long, Harry Klein, 11. April, 20 Uhr, kostenloser Livestream. Mehr Infos unter www.harrykleinclub.de