Von Anna Weiss

Bis in die Puppen tanzen gehen, das geht nicht, wenn alles um 22 Uhr dicht gemacht wird. Statt sich zu grämen kann man sich auch einfach jung fühlen und an die Zeiten vor der Volljährigkeit erinnern, als man nicht endlos feiern gehen konnte. Nur ist es jetzt eben nicht mehr die Mama, sondern die Staatsregierung, die Ansagen macht. Zwar wird freilich niemand mehr jugendlich-optimistisch denken, dass dies der Sommer unseres Lebens wird, aber wie ein SPD-Gesundheitsexperte in einem Interview mit dieser Zeitung verlauten ließ, wird das trotzdem "ein super Sommer".

Und zu so einem gehören auch Abende im Bahnwärter Thiel. Das Kulturprojekt im Schlachthofviertel hat seine Pforten wieder geöffnet und bietet - da Clubbing immer noch untersagt ist - einen Sommerbiergarten an. Auf die DJ-Sets, für die der Bahnwärter überregional bekannt ist, wird trotzdem nicht verzichtet.

Am Samstag ist Dave Marshall von 16 Uhr an für die Musik verantwortlich. Marshall, in der Münchner Szene äußerst umtriebig, legt seit mehreren Jahren im Bahnwärter auf und ist dort Resident DJ, beim vierjährigen Geburtstag des Projekts spielte er etwa ein mehrstündiges Closing-Set. Er ist Mitbegründer des Münchner "Nacht Ein.Tag Aus"-Kollektivs, das auch ein gleichnamiges Label betreibt. Die Veröffentlichungen fallen unter den Überbegriff elektronische Tanzmusik, sind stilistisch jedoch äußerst vielfältig, Stichworte sind unter anderem "Melodic Techno" und "Space Disco".

So ein DJ-Set unter freiem Himmel weckt Erinnerungen an unbeschwerte Open-Air-Zeiten, doch wie die kommenden Monate aussehen, ist immer noch ungewiss. "Wir gehen eigentlich von gar nichts aus", sagt Aranka Haller vom Team des Bahnwärter Thiel. Alle seien glücklich, dass es wieder losgeht, doch man sei darauf eingestellt, dass sich jederzeit alles ändern kann. "Die Sehnsucht ist da, wieder in die Nächte tanzen zu können", sagt Haller, das gelte für die DJs, die Gäste, das Team. Dass sich DJ-Sets nun wieder live statt vor dem heimischen Bildschirm genießen lassen, ist allemal ein Pluspunkt. Wie Sommer fühlt es sich mittlerweile an, weshalb nur noch die Frage zu beantworten wäre: Wann wird's mal wieder richtig Disco?

Dave Marshall, Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße29, Biergarten ab 14 Uhr, DJ-Set ab 16 Uhr, mehr Infos unter www.bahnwaerterthiel.de