Von Stefan Sommer

Frank Zander singt ein Duett mit einem Androiden. Er ist ein Astronaut und als echter Astronaut auf einer echten Weltraummission trägt er selbstverständlich einen Astronautenanzug, weiße Astronautenhandschuhe und einen Astronautengürtel, an dem blinkende Astronautenwerkzeuge befestigt sind. Gemeinsam mit einer sprechenden Blechkiste aus der Zukunft, die sich Dx4309 nennt, stellt er bei Ilja Richter in der ZDF-Sendung "Disco" sein Lied "Captain Starlight" vor.

In den Fernsehstudios in Unterföhring, unweit der Musicland Studios, in denen Giorgio Moroder damals Donnas Summers "I Feel Love" aufnimmt, kommt Science-Fiction in der BRD an. Es ist der 25. Juni 1979 - zwei Jahre sind vergangen, seit der erste "Stars Wars"-Film in den Kinos anlief, sieben Jahre seit David Bowie Ziggy Stardust auf die Welt losließ.

Einundvierzig Jahre später veröffentlicht der DJ und Produzent Eagles & Butterflies, Chris Barratt, nun Musik, die es ohne diesen Abend 1979 so nicht geben würde. Ausgerechnet auf dem Münchner Plattenlabel Permanent Vacation erscheinen drei Remixe des Songs "Destination Hell", den auch Major Zander irgendwie mitzuverantworten hat. Zwar schafft der es 1979 mit "Captain Starlight" nur auf Platz 24 der deutschen Charts - eine englische Version, die er mit Klaus Zufall aufnimmt, entwickelt sich über die Jahre aber zu einer obskuren Rarität bei den Plattensammlern weltweit.

So werden Simon James and Dan Hastie aus Los Angeles auf "Captain Starlight" aufmerksam. Sie fasziniert der traurige Space-Commander, dessen Mission außer Kontrolle gerät. Mit ihrer Band Woolfy vs Projections spinnen sie seine Geschichte weiter. Sie veröffentlichen drei Konzeptalben, die seine Reise durch die Galaxie zum Grundmotiv machen. Auch ihr Song "Destination Hell" erzählt aus dem Raumschiff kurz vor der Katastrophe. Eagles & Butterflies hat daraus nun herzzerreißende, wummernde, diskoide Remixe arrangiert. Lichtjahre nachdem Captain Starlight in Unterföhring in die unendlichen Weiten aufbrach, erreicht die Welt also endlich ein neues Lebenszeichen.