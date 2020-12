Von Stefan Sommer

Spät in der Nacht erreicht Zak Brashill eine Nachricht aus Berlin. Eine Freundin schickt dem DJ und Produzenten 2018 von einer Party eine SMS, die sein Leben verändern soll - auch wenn er selbst Hunderte Kilometer entfernt schläft. An diesem Donnerstag im November spielt die Electronica-Legende Richard David James alias Aphex Twin im Funkhaus in der Nalepastraße eine seiner raren Liveshows. Brashills Bekannte steht damals in der Menge, als der irische Altmeister einen Track auflegt, der ihr seltsam bekannt vorkommt. Als sie versteht, was passiert, schreibt sie eine SMS nach Brighton. Dort liegt Brashill längst im Bett. "AT Is Playing Your Song!", liest er im Halbschlaf und dämmert wieder weg. In einem Interview verrät er später, dass er sich damals sicher gewesen sei, sie sei high. Er lag falsch. Am nächsten Morgen explodiert sein Postfach vor Glückwunschnachrichten. Aphex Twin, einer seiner Jugendhelden, hat tatsächlich aus Tausenden und Abertausenden seinen Song "Groove Control" ausgewählt.

Zwei Jahre später erscheint nun 2020 Brashills nächste, große Arbeit beim Münchner Label Ilian Tape. Der achtundzwanzigjährige Brite, der als Produzent und DJ verschiedene Pseudonyme nutzt, hat sich entschieden seine EP "Polarity" den Zenker Brüdern anzuvertrauen. Als "Etch" liefert er sechs Tracks, die zwischen Jungle, Düsterambient und Leftfield Bass oszillieren. Die breakigen Produktionen, die Rave-Motive und Cyberfantasien aus den Neunzigern zitieren, verstehen sich mehr als Sound-, und Raumexperimente, denn als Clubhits. Das ist vertrackt. Das ist mühsam. Das ist Tanzmusik für den präfrontalen Cortex. Der polyrhythmische Spacerschocker "This Isn't Music" könnte so wohl auch wieder Aphex Twin zusagen. Wer weiß, ob Brashill nicht - so Corona will - nächstes Jahr vielleicht abermals so eine lebensverändernde SMS vom Dancefloor bekommt.

https://iliantape.bandcamp.com/album/itx019-etch-polarity