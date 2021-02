Von Anna Weiss

Tunnelartig liegt der Milla Club unter dem Münchner Pflaster, und so wie sich diese architektonische Besonderheit auf die Atmosphäre des Clubs auswirkt, so wichtig ist der Begriff des Raumes auch für die Band Ark Noir, die dort am Donnerstag ein Livestream-Konzert des hauseigenen "Telemilla"-Reihe spielt: "Unsere Musik ist oft dystopisch, dunkel und eröffnet viel Raum", sagt Saxofonist Moritz Stahl.

Dieses Gefühl eines Klanguniversums erschafft die Gruppe mit ihren multidimensionalen Stücken. Die Basis bilden Schlagzeug, Keyboard, Saxofon, Bass, Gitarre und Synthesizer: Dann werden Tonspuren überlagert, Sounds gesampelt, mit Effektgeräten experimentiert und improvisiert. Die Lust an der Improvisation ist auch auf das Genre zurückzuführen, aus dem die Musiker stammen und das sich auch in der selbst gewählten Formel "Electronic Alternativ Experimental Jazz" findet. "Der Jazz vereint uns, wir haben uns an der Hochschule kennengelernt", sagt Moritz Stahl. Bassist Robin Jermer, der auch die Synthesizer bespielt, hebt den elektronischen und alternativen Aspekt der Musik hervor: "Unser Sound entwickelt sich auch weiter. Es kommen mehr Synthesizer dazu, mehr Effektgeräte." Die beiden betonen, dass sie analog arbeiten: "Wir benutzen keine Computer. Der Überraschungseffekt ist uns wichtig". Dieser ist Ark Noir schon auf dem ersten Album gelungen: In Tracks wie "A Dystopian Society" spitzen fast schon bedrohlich anmutende Klänge zu, bis das Stück plötzlich tanzbar wird. "Tunnel Visions" hieß das erste Album von 2019. Es brachte die Band auf die Idee, in der Tunnel-artigen Milla eine Festivalreihe zu veranstalten. Sieben Mal fand die Veranstaltung statt, mit Gastkünstlern, aufwendigen Visuals - die Gruppe war dabei, eine ganz eigene Szene zu etablieren, in der experimentelle elektronische Musik mit ästhetischen Anspruch zelebriert wird, als die Pandemie losging. Die letzte "Tunnel Visions"-Veranstaltung fand kurz vor dem Lockdown im vergangenen Jahr statt.

Nun ist die Band zum ersten Mal seitdem zurück in der Milla. Sie wird Stücke vom jüngsten Album spielen, Improvisationen, und Ausblicke aufs kommende Album geben. Dies ist fertig, es wird in einigen Punkten anders sein als das Debüt. Immer neue Elemente erweitern die Soundarrangements. Beim kommenden Album sei der Ansatz der Songentwicklung ganz anders als bisher, Stahl und Keyboarder Sam Hylton haben viele schon auskomponierte Stücke beigesteuert. Wann es erscheint, ist aber noch unklar. "Eigentlich wäre eine Tour dazu schön, auch um wieder direktes Feedback vom Publikum zu bekommen", sagt Stahl. Für den Moment bleibt der Band mit dem dystopischen Songs jedoch auch nur eine Möglichkeit: optimistisch bleiben.

Ark Noir, Telemilla, 18.02.21, 20 Uhr, Tickets unter www.milla-club.de