Von Stefan Sommer

In den Wartezimmern der Welt braucht man montags gutes Sitzfleisch. Verschnupfte Nasen, fiebernasse Stirnen. In den Neunzigerjahren stellte die Wissenschaft fest, dass an Montagen Krankheitsbilder in den Arztpraxen ins Absurde gehäuft auftauchten: jeden Montag, eine winzige Pandemie. Meistens nur Erkältungen, selten exotischere Leiden. Die Häufung ausgerechnet zum Wochenbeginn und die flächendeckende, ja stadtweite Konzentration auf einzelne, sprunghaft aus dem Nichts gestiegene Infektionszahlen für ein und dasselbe Gebrechen, gaben Rätsel auf. In Clubs, Gebäudekomplexen in den Innenstädten, wo Menschen einst auf sogenannten Dancefloors ihre Nächte verbrachten, fand die Medizin doch schließlich Antworten auf das unerklärte Phänomen. Alkohol, Schlafmangel, Körperkontakt und Speichelaustausch ließen auf den Partys Viren zirkulieren, die in der Menge der Tanzenden ein Festmahl fanden. Man nannte das damals schnell "Raver Plague". Übersetzt: die Raver-Pest.

Zwanzig Jahre später geistert eine Variation des Begriffs wieder durch die Szene: Plague Raves. In Ländern mit lustloseren Corona-Maßnahmen, die stark vom Tourismus abhängen, veranstalten aktuell meistens europäische Veranstalterinnen und Veranstalter für meistens europäische DJs und europäische Urlauberinnen und Urlauber Partys an karibischen Stränden, ohne Masken oder Hygienemaßnahmen. In Tulum, in Tansania, in Tunesien. Reisebüros bieten All-Inclusive-Pakete an, Festivals laden in "coronafreie Exile." Doch die Infektionszahlen in den Ländern steigen, in den ärmeren Bevölkerungsschichten, die sich medizinische Versorgung nicht leisten können, steigen auch die Totenzahlen. Aus der harmlosen "Raver Plague", einem kollektiven Diskoschnupfen, hat sich ein turbokapitalistischer Egotrip des Techno entwickelt: die Plague Raves, die Pest-Raves.