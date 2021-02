DJ Curses und seine neue EP "The Future Is Waiting"

Von Stefan Sommer

Als Teenager tapeziert er sein Zimmer mit Plakaten von illegalen Raves. Während sich seine Mitschüler mit Boygroups die Wände zukleistern, sitzt Luca Venezia in einer Collage aus Zetteln und Schnipseln, die er von Litfaßsäulen und geheimen Hintertüren in New York City abgerissen hat. Mitte der Neunziger schleicht er sich nachts heimlich auf Partys. Als Fan von New Wave und Punkrock, von Depeche Mode und John Carpenter fasziniert ihn die Energie und Anarchie der Warehouse-Raves, von Jungle und Techno. Ein Kinderfreund aus London, der ihn Sommer für Sommer damals in den Staaten besucht, zeigt ihm in dieser Zeit, wie man mit einem Tape-Rekorder aus aller Welt Piratensender mitschneidet. Schwitzend sitzen sie zwischen den Flyerwänden und fischen Sounds und Worte aus den Radiowellen.

2021 ist Luca Venezia unter seinem Pseudonym "Curses" ein erfolgreicher DJ und Live-Act. Er trägt die Haare zurückgegelt wie Dave Gahan. Er trägt ein Petruskreuz wie Dave Gahan. In seiner Hosentasche findet sich meistens ein peruanisches Palo Santo, ein heiliges Holz, das die Mayas gegen böse Geister benutzten. Sein Techno-Entwurf aus 80er-Wave und EBM, seine Inszenierung als Neo-Romantiker, der Okkultismus, seine Beobachtungen zu Pop und Gegenkultur haben den heutigen Wahl-Berliner zu einem der Köpfe elektronischer Musik gemacht. Mit seinem Nebenprojekt "Venice Arms" veröffentlicht er nun auf dem Münchner House-Label "Permanent Vacation" die nächste EP "The Future Is Waiting". Die drei Tracks thematisieren seine Jugend in New York City. Seine sonst düstere, morbide Klangwelt öffnet sich der Euphorie und Überdrehtheit von Madchester und 90er-Boom. Luca Venezia klingt da wie ein Warehouse-Rave seiner Teenagerjahre. Ob sich heute andere New Yorker Kids Poster von ihm in ihre Jugendzimmer hängen?

Curses: The Future Is Waiting, Permanent Vacation