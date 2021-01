Von Anna Weiss

Ein bekannter DJ aus Hamburg legt an einem Samstag im Harry Klein auf - und vor dem Club bildet sich weder eine lange Schlange Besucher, noch ist die Tanzfläche brechend voll. Was im Januar 2020 noch wie ein schlechter Witz geklungen hätte, ist ein Jahr später beinahe normal: Die Straßen sind leer, Livestreams bringen den Clubabend nach Hause.

Am Samstag ist Oliver Huntemann aus Hamburg zu Gast im Harry-Klein-Livestream, die norddeutsche Herkunft des DJs wird in der Veranstaltungsbeschreibung groß angekündigt, und in Zeiten der Reisebeschränkungen scheint ein in Hamburg ansässiger gebürtiger Oldenburger tatsächlich reichlich exotisch. Huntemann legt seit Jahrzehnten auf und hat seine Techno-Sets vor der Pandemie weltweit gespielt, von Argentinien über Indien und die Ukraine, vom Club über die großen Festivals, in Deutschland etwa auf der Fusion. Umrahmt wird sein Auftritt von den Sets zweier Resident-DJs aus dem Harry Klein, Benjamin Schneider aka Benna eröffnet den Abend. Schneider ist im House daheim und für Setlisten mit unerwarteten Spannungsbögen und jeder Menge ekstatischen Elementen bekannt. Auf Huntemann folgt Stefanie Raschke, die oft Stücke mit düster-melancholischen Anleihen auflegt und von TPS Nostromo mit Visual Arts begleitet wird. Das Harry Klein hat zu Beginn der Pandemie als einer der ersten Clubs mit der Produktion von hochwertigen Livestreams begonnen und dabei auch auf die Verbindung von Musik und Visual Art gesetzt. Am Samstag wird TPS Nostromo Raschke visuell unterstützen.

Der Livestream ist kein klassischer Clubabend, der nach Mitternacht startet und in den frühen Morgenstunden endet. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, zwischen den musikalischen Teilen des Abends finden Interviews mit den Auflegenden statt. Der Abend wird unter anderem von dem Förderprogramm "Neustart Kultur" gefördert, trotzdem ist die Angst vor dem Clubsterben groß. Im Internet hat das Harry Klein ein Crowdfundingprojekt gestartet, dort kann der Club unterstützt werden. Damit man Schlange stehen kann, wenn irgendwann wieder DJs aus fernen Gefilden wie Hamburg vor Publikum auflegen dürfen.

Harry Klein Livestream, Sa., 16. Januar, 20 Uhr, Stream über Mixcloud, Facebook, Instagram, mehr Infos unter www.harrykleinclub.de