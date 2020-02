Der Bahnwärter Thiel wird gerne einmal medial als eine der letzten Enklaven des alternativen Nachtlebens in der bayerischen Landeshauptstadt gefeiert. Zuletzt tauchte er wegen des Verbots von (Kunst-)Pelz deutschlandweit in den Meldungen auf. Was bei den - durchaus berechtigten - Nachrichten über dieses Kulturprojekt nicht vergessen werden darf, ist, dass es sich im Bahnwärter auch gut tanzen lässt.

Am Freitag etwa bei "Unser Laster". Der Name der Veranstaltung ist einerseits auf einen restaurierten Lastwagen mit DJ-Pult zurückzuführen, andererseits bezeichnet er eben auch das individuelle Laster. Die Musik, die bei dieser Veranstaltungsreihe gespielt wird, sei im Vergleich zu anderen Events in dem Club und Kulturzentrum schneller und wilder, sagt Benedikt Getz vom Bahnwärter-Team.

Einen geeigneten Headliner für den Abend ist mit Township Rebellion gebucht worden. Die beiden Pforzheimer legen facettenreiche elektronische Musik auf: Verträumtere, sphärische Klänge und unbedingt tanzbare Sounds verschmelzen miteinander und schaffen eigenwillige, aber unangestrengte Stücke. Manche ihrer Tracks haben international für Aufsehen gesorgt, etwa "Charlotte". Der Achtminüter ist auf der Platte "Schneeweiß VI" erschienen, die von Oliver Koletzki herausgegeben wurde und sich massenweise verkaufte. Bei Koletzkis Berliner Label Stil vor Talent sind Township Rebellion auch unter Vertrag. Dort erscheinen ihre Tracks mit so klangvollen Namen wie "Aphrodite", "Dolores" oder "Gaia". Das Duo legt nicht nur deutschlandweit auf, sondern ist auch international immer gefragter. Township Rebellion haben unter anderem bei dem brasilianischen Szene-Festival Universo Parallelo aufgelegt und starten demnächst ihre erste Tour durch die Vereinigten Staaten.

Neben dem Duo sind bei "Unser Laster" zwei Resident-DJs des Bahnwärter Thiel dabei: Dave Marshall und Natanael Megersa. Beide sind bekannt in Münchens Electro-Szene, legen auch in anderen Münchner Clubs wie dem Harry Klein auf und sorgen mit ihren Setlists für ekstatische, ausgelassene Tanzstimmung. Am Freitag sind ebenfalls Jonas 3000, der regelmäßig im Bahnwärter Thiel zu Gast ist, und Luis Solé am DJ-Pult. Mit vier Münchner DJs und einem umtriebigen Headliner kann am Freitag lasterhaft ausgiebig gefeiert werden - und eins kann auf jeden Fall daheim bleiben: der Kunstpelz.

Unser Laster, Fr., 21. Feb., 22 bis 5 Uhr, Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße 29, Eintritt ab zehn Euro, www.bahnwaerterthiel.de