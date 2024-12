Es gibt DJ - und Veranstalter-Namen in München , die fest mit einer bestimmten Szene verknüpft sind. Sei es durch die Funktion des Resident-DJs (also jemand, der regelmäßig in einem bestimmten Club spielt), oder sie entwickeln neue Konzert- und Partyreihen.

Einer davon ist Moritz Butschek. Er verantwortet das Booking im Bahnwärter Thiel, ist dort und im Wannda Circus Resident-DJ. Gemeinsam mit Angelika Schwarz, einer Freundin, gründete Butschek noch als Schüler den Internet-Blog „Two in a Row“. Sie schrieben über Konzerte, Modeläden und Events in der Stadt und waren somit die erste Online-Anlaufstelle für junge Münchnerinnen und Münchner, die Tipps abseits des Mainstreams suchten. Mit ihrer ersten eigenen Party wurden sie als Veranstalter selbst zu wichtigen Akteuren der Szene.

Heuer ist „Two in a Row“ im Bahnwärter Thiel beheimatet. Dort findet am Samstag auch die Feier zum 13-jährigen Bestehen der Reihe statt. Mittlerweile steckt nur noch Moritz Butschek hinter „Two in a Row“. Es ist sein Herzensprojekt. „Two in a Row begleitet mich schon mein ganzes Erwachsenenleben“, sagt er. Butschek lädt zu den Clubnächten mehrere DJs ein. „Bei uns spielen vielleicht nicht die ganz großen Namen, aber dafür DJs, von denen ich weiß, die sind handwerklich richtig gut“, sagt er. Als Booker hat er ein offenes Ohr für Newcomer und etablierte Künstler, ein gutes Gespür für spannende DJs.

Die sind auch am Samstag an Bord: Neben Moritz Butschek selbst legen Marlene del Mar, Apolonia, Mademoiselle und Shabiki auf. „Wir haben zwei Floors, die wir ein bisschen unterschiedlich bespielen“, sagt Butschek: „Auf dem einen wird es mehr Richtung Progressive House gehen, eher vorwärts. In der Halle wird es auch schnell, aber melodischer.“ Er freut sich auf seine Gäste, „über die Jahre sind wir zu einer richtig schönen Community gewachsen“, sagt er.

Das Projekt entwickelt sich stetig weiter, spielt auch an neuen Locations. „Wir hatten eine Veranstaltung in der alten Papierfabrik, die ist auch sehr gut angekommen“, erzählt Butschek. Diese Fabrik ist eine sogenannte Off-Location, die nicht mehr im Betrieb ist und ob des industriellen Settings gut für Partys geeignet. Mit der Auswahl von Veranstaltungsorten kennt Butschek sich aus. Mit „Two in a Row“ bespielte er unter anderem eine Zwischennutzung in der Alten Designschule in der Infanteriestraße. Butscheks Modelabel „Hey Hey Studios“ ist noch bis kurz vor Weihnachten mit einem Pop-up-Store am Rindermarkt vertreten.

13 Jahre Two in a Row, Bahnwärter Thiel, Samstag, 14. Dezember, 22 Uhr