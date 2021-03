Von Vivian Harris

In einem Interview spricht Julian Wassermann von Hotspots in München. Damit bezieht sich der DJ auf das Party-Potenzial der Stadt, schwärmt von Clubs, Events und talentierten Produzenten. Das Gespräch ist mittlerweile etwa fünf Jahre her und die Begriffswahl aus heutiger Sicht eher unglücklich. Fast ironisch. Was aus Clubs, Events und Produzenten geworden ist, und dass sich Kulturschaffende gerade durchboxen müssen, liegt ja an Hotspots. Aber eben anderer Natur.

Seit gut einem Jahr haben die Clubs in Deutschland auf unbestimmte Zeit geschlossen, Konzerte gibt es sowieso keine mehr. Man versucht, sich mit Spendenaktionen über Wasser zu halten, und unterhält derweil via Livestream. Vorne mit dabei in München ist das Harry Klein. Dort hämmern zwar regelmäßig die Bässe, aber ohne Publikum. Das ist zu Hause und kann dort auf verschiedenen Online-Plattformen verfolgen, wer im Technoclub in der Sonnenstraße gerade auflegt. Am kommenden Samstag ist das unter anderen Julian Wassermann, Deep-Techno-Produzent und Resident des Clubs.

Der gebürtige Erdinger, der sich das Produzieren als Jugendlicher selbst beibringt, sein Wissen dann in seinem Studium zum Tontechniker und Musikdesigner ausbaut und 2011 seine Debüt-EP veröffentlicht, hatte nun ein erneutes Debüt: Zusammen mit dem Münchner Produzent Raphael Mader ist deren erster gemeinsamer Kurzspieler "Aversion" beim Label Oddity entstanden. Auf der Platte treffen die typisch melodischen Deep-House-Beats von Julian Wassermann auf den atmosphärisch-melancholischen Sound, für den Mader bekannt ist. Der Leadsong "Aversion" setzt dabei auf eingängige Melodien und Synthie-Elemente, "Panic" und "Moment of Clarity" wirken in ihrer Zurückhaltung dagegen hypnotisierend, und "Endless" wird vor allem durch dynamische Beats und mystische Vocals getragen. Was alle vier Tracks schaffen: Sie machen Lust zu tanzen. Ja, eher im Club, aber schon auch daheim im Wohnzimmer.

Julian Wassermann, Harry Klein Livestream, Sa., 27. März, 20 Uhr, Infos: www.harrykleinclub.de