Nachdem ein 74-Jähriger am Freitagabend an seiner Haustür in Herrsching voraussichtlich erstochen worden war, hat die Polizei nach SZ-Informationen den Rucksack am Ufer des Ammersees sichergestellt, den der weiterhin flüchtige Verdächtige bei der Tat getragen haben soll. Für die Ermittler könnte das ein Durchbruch bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter sein. Einen weiteren Hinweis könnten die Bilder verschiedener Überwachungskameras geben: Nach Auswertung des Materials sind die Fahnder zuversichtlich, dadurch weitere Rückschlüsse auf die Identität des Täters ziehen zu können.

Im Laufe des Tages will die Polizei mit den Aufnahmen an die Öffentlichkeit gehen. Nach dem Tatverdächtigen wird derzeit bundesweit gefahndet. Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und drahtig. Er trug zur Tatzeit eine helle Hose und ein dunkelblaues Kapuzensweatshirt. Zudem hatte er einen roten Rucksack dabei und gelb-grüne Handschuhe an. Auch ein Profiler ist inzwischen in den Fall eingeschaltet.

Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Verdächtige am Freitagabend gegen 21.20 Uhr den 74-Jährigen an dessen Haustür niedergestochen hat. Deshalb suchen die Ermittler derzeit nach einem spitzen Gegenstand als Tatwaffe, womöglich handelt es sich dabei um ein Messer. Ob sich in dem nun gefundenen Rucksack womöglich auch die Tatwaffe befand, war zunächst unklar.

Nach der Tat soll der Verdächtige zu Fuß vom Grundstück geflüchtet sein. Personensuchhunde der Polizei konnten die Spur des mutmaßlichen Täters bis ans Ufer des nahe gelegenen Ammersees verfolgen, dort verlor sich die Fährte jedoch.