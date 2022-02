Von Michael Zirnstein, München

Ein Sturm zieht auf, Herman Rarebell bleibt ruhig. Weniger, weil man ihn als Schlagzeuger und Autor des Welthits "Rock You Like A Hurricane" von den Scorpions als Orkan-Flüsterer bezeichnen kann. Eher, weil er als seit 50 Jahren durch die Welt reisender Rockstar überall herzlich empfangen wird und daher an das Gute im Menschen glaubt. Sogar in Russland. Vor allem in Russland. Auch wenn man dort an der Grenze zur Ukraine gerade schwerstes Geschütz in Stellung bringt und droht, einen Feuersturm zu entfachen. "Man erzählt immer von den bösen Russen, aber ich kann das Land nur positiv beurteilen, ich habe da ein herzliches, niemals hinterlistiges Volk kennengelernt, ich glaube nicht, dass da irgendjemand Krieg will", sagt Rarebell im Interview in München, unweit von seinem beschaulichen Wohnsitz Planegg.

Nun muss man Rarebells Auffassung nicht teilen, dass die Ukraine säbelrasselnd die friedliebenden Nachbarn zu dieser Abwehrreaktion provoziert haben könnte ("Die haben denen Raketen vor die Haustür gestellt!"). Und man wendet ein, dass ein machthungriger russischer Präsident allein durchaus reichen könnte, zwei Länder, ja: die ganze Welt in einen Krieg zu stürzen. Aber Rarebell hat eben, anders als die meisten, eigene Erfahrungen gemacht in Russland, 34 Jahre lang immer wieder, mit Fans, Musikern, Offiziellen, Politikern, Präsidenten: "Und wir im Westen sind ja nicht immer im Recht."

Eben erst war der 72-Jährige in St. Petersburg. Im Katharinenpalast stieg der "2. Dresdner Opernball" (eine Städtefreundschaft noch aus Zeiten der Schlesierin Katharina der Großen), und der Schlagzeuger spielte als großer Ehrengast zusammen mit Orchestermusikern einige der größten Hits der Scorpions, die in Russland (und in Lateinamerika, den USA und Japan) noch größere Stars sind als Modern Talking. Das hat Rarebell, obwohl er Deutschlands Hardrock-Exportschlager 1996 verlassen hat, immer noch gespürt, draußen in der Kälte auf der Bühne vor dem Festsaal: "Es hat richtig gut getan, wieder dort zu sein."

Detailansicht öffnen Von Helge Schneider hat Herman Rarebell gelernt, "auch mal die Sau rauszulassen". (Foto: Piosenka Plus Records)

"Back in the USSR" wandern da seine Erinnerungen. Die Scorpions 1988 als eine der ersten Bands aus dem Westen hinter dem Eisernen Vorhang; das Haar, das er im Hotel auf den Koffer legte, dessen Verschwinden am Abend von einer "feinen" Untersuchung durch den Geheimdienst erzählte; zehn Konzerte in Folge in Leningrad, jeden Abend vor 20 000 Fans; dann ein Jahr später die Einladung hinter die Mauern des Kreml, wo man zuerst drei Stunden lang mit Fan Gorbatschow redete, der seine Frage "What is Heavy Metal?" selbst beantwortete: "Als Chruschtschow bei den Vereinten Nationen den Schuh auszog und damit auf den Tisch hämmerte - das ist Heavy Metal!" Und dann beim Konzert im Kreml die 800 Soldaten, die ihre Kappen begeistert in die Luft warfen: "Da war mir klar, die sind auch Rock'n'Roll-besessen, die wollen auch zur großen Rock-Weltgemeinschaft gehören."

Es wehte der "Wind Of Change". Den vertonte der Sänger Klaus Meine, nachdem sie durch den Gorki Park gegangen waren und Hamburger im ersten Moskauer McDonald's gegessen hatten. Rarebell riet ihm, das gepfiffene Intro drin zu lassen - "das war mein Beitrag". Den meisten der Band war der Song zu schlagerhaft, nur Rarebell, der immer für die harte Gangart nach seinem Vorbild John Bonham von Led Zeppelin stand, sagte: "Das wird ein Welthit. Und das ist das einzige, was zählt." Es war der Höhepunkt der Band, auch der Scheidepunkt, Rarebell stieg 1996 aus: "Zur richtigen Zeit, ich habe die goldenen zwanzig Jahre miterlebt, danach ist nichts Großartiges mehr von den Scorpions gekommen", stichelt er.

Die Scorpions ließen ihn nie los

Der Drummer fiel weich, in ein Bett aus Urheberrechten der zahlreichen mitgeschriebenen Stücke und in ein Netz aus alten und neuen Rockerkumpels: Mit Ronnie Wood von den Rolling Stones gründete er das Projekt "Art Meets Rock", eine Art live gemaltes Musical; mit den Trommler-Freunden Pete York und Charly Antolini, später dann mit seinem Idol Ginger Baker von Cream spielte er als "Drum-Legends" in großen Hallen; sein Debüt Rock Wolves gab er 2016 mit 66 Jahren; es gibt neben einigen Solo-Sachen aktuell noch eine Hippie-artige alternative Rockband namens Seeing Trees; und zwischendrin hatte er das Label Monaco Records zusammen mit Prinz Albert, der ihn auf einem Wohltätigkeitsball mit Claudia Raab zusammenbrachte. Mit der Saxofonistin macht er nicht nur die Kinderbuchreihe "Schnatter und Lieschen", er hat sie auch geheiratet und lebt mit ihr in Planegg - wenn es ihn nicht zum Rocken nach Brighton zieht, wo "Herman Ze German" unweit von Pink Floyds David Gilmour eine Bleibe hat.

Die Rock-Aura aus Hannover zieht noch immer

Die Scorpions ließen ihn aber nie los. Mit anderen Ex-Mitgliedern wie Michael Schenker und Francis Buchholz spielte er als Temple of Rock in Japan in ausverkauften Häusern. Die Rock-Aura aus Hannover zieht noch immer in der Welt. Zusammen mit seinem polnischen Tour-Veranstalter Toby Thalhammer hat Rarebell sich daher ein neues Album- und Tour-Format geschaffen: "Scorpions Songs Symphonic". Sie haben die Hits umarrangiert für ein großes "Hurricane Orchestra" aus begabten tschechischen Konservatoriums-Absolventen, jungen Rockern wie den Münchner Gitarristen Christos Efstathiuo und Fabian Nafziger sowie Rarebell als trommelndem Conferencier, der beim Musik-Clown Helge Schneider (für den Pete York trommelt) gelernt habe, "keine Rücksicht zu nehmen" und "auch mal die Sau rauszulassen". Sie spielen die Hits, an denen Rarebell mitgeschrieben hat wie "Make it Real" oder "Don't Stop At the Top", eben so wie seine Lieblingsstücke "Passion Rules The Game", "Falling In Love" und "You Give Me All I Need", die die Scorpions nie live spielten, die es aber wert sind, findet Rarebell.

Die Aufführungsrechte für "Wind Of Change" zu bekommen, sei erstaunlich leicht gewesen. Rudolf Schenker habe ihm geschrieben, er finde toll, was er da gerade anstelle, sagt Rarebell. Das ist schon eine Überraschung, denn nach einigen Gastauftritten mit seiner Ex-Band herrschte zuletzt eher Funkstille. Nach dem Ausscheiden von Folge-Drummer James Kottak 2016 bot er seine Dienste an, weil die Ü70-Band in Originalbesetzung "wieder die größten Stadien füllen könnte". Aber die Herren Meine, Schenker und Jabs gehen nun mit Motörhead-Drummer Mikkey Dee und neuem Album "Rock Believer" auf große Tour (am 10. Juni in der Münchner Olympiahalle). Sie meldeten sich nie auf die Anfrage von Rarebell, der sie damals als "gierig" und "arrogant" beschimpfte. Heute formuliert er es etwas friedlicher: "Wenn man der Welt 20 Jahre lang erzählt, die besten Freunde zögen los, die Welt zu erobern, was wir ja gemacht haben, und dann rufen sie nicht mal zurück, dann kann sich jeder fragen, ob das Freunde sind."

Scorpion's Songs Symphonic, Mo., 28. Feb., Augsburg Kongress am Park, Di., 1. März, Fürth Stadthalle