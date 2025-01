Der Herkulessaal ist in die Jahre gekommen. Doch ursächlich für die Konzertabsage, die 1200 Klassikfans enttäuschte, war wohl ein modernes Bauteil. Warum die Münchner Musikszene trotzdem in Sorge ist.

Von Susanne Hermanski

In keinem anderen Bereich der Kultur glänzt München wie in der klassischen Musik. Was die Orchester bieten, hat Weltniveau. Das Bayerische Staatsorchester, also jenes der Oper, blickt auf 500 Jahre Tradition zurück. Die von der Stadt getragenen Münchner Philharmoniker konkurrieren seit Jahrzehnten aufs Fruchtbarste mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks um die Spitzenposition – und das nicht nur hierzulande, sondern auch in internationalen Vergleichen.